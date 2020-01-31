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دوري الأمير "محمد بن سلمان": التعادل السلبي عنوان لمواجهة "الحزم" و"التعاون"

انتهت المواجهة التي جمعت الحزم بالتعاون في مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي.

وفقد كلا الفريقين بهذا التعادل فرص تحقيق أفضلية لهما على حساب منافسيهما في جدول المسابقة.

التعاون كان بإمكانه الانفراد بالمركز الرابع على حساب الوحدة لكن بهذا التعادل رفع رصيده للنقطة 27 متساوياً معه.

أما الحزم الذي يحتل المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة فكان بإمكانه حال الفوز اليوم الصعود نحو ثلاثة مراكز في المسابقة.

بتلك النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة 27 كما رفع الحزم رصيده للنقطة 16.

التعاون الحزم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الأمير "محمد بن سلمان": التعادل السلبي عنوان لمواجهة "الحزم" و"التعاون"
سبق

انتهت المواجهة التي جمعت الحزم بالتعاون في مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي.

وفقد كلا الفريقين بهذا التعادل فرص تحقيق أفضلية لهما على حساب منافسيهما في جدول المسابقة.

التعاون كان بإمكانه الانفراد بالمركز الرابع على حساب الوحدة لكن بهذا التعادل رفع رصيده للنقطة 27 متساوياً معه.

أما الحزم الذي يحتل المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة فكان بإمكانه حال الفوز اليوم الصعود نحو ثلاثة مراكز في المسابقة.

بتلك النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة 27 كما رفع الحزم رصيده للنقطة 16.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
08:42 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
02:36 AM

دوري الأمير "محمد بن سلمان": التعادل السلبي عنوان لمواجهة "الحزم" و"التعاون"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,999

انتهت المواجهة التي جمعت الحزم بالتعاون في مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي.

وفقد كلا الفريقين بهذا التعادل فرص تحقيق أفضلية لهما على حساب منافسيهما في جدول المسابقة.

التعاون كان بإمكانه الانفراد بالمركز الرابع على حساب الوحدة لكن بهذا التعادل رفع رصيده للنقطة 27 متساوياً معه.

أما الحزم الذي يحتل المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة فكان بإمكانه حال الفوز اليوم الصعود نحو ثلاثة مراكز في المسابقة.

بتلك النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة 27 كما رفع الحزم رصيده للنقطة 16.

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