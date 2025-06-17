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واشنطن تطالب "الأسد" بالاعتراف بالحل السياسي كآلية وحيدة لإنهاء النزاع السوري

شدَّدت على أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة الدخول في عمل تجاري مع النظام

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء نظام بشار الأسد بالاعتراف بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء النزاع السوري بسلام.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صادر عن المتحدث الرسمي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بحل سياسي دائم للأزمة في سوريا.

ورحّب بإعلان وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتَين فرض عقوبات مهمة على الأفراد والكيانات التي تدعم نظام الأسد في سوريا.

وشدّد البيت الأبيض على أن إعلان العقوبات اليوم يرسل رسالة واضحة، مفادها أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة الدخول في عمل تجاري مع هذا النظام، أو إثراؤه.

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واشنطن تطالب "الأسد" بالاعتراف بالحل السياسي كآلية وحيدة لإنهاء النزاع السوري
سبق

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء نظام بشار الأسد بالاعتراف بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء النزاع السوري بسلام.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صادر عن المتحدث الرسمي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بحل سياسي دائم للأزمة في سوريا.

ورحّب بإعلان وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتَين فرض عقوبات مهمة على الأفراد والكيانات التي تدعم نظام الأسد في سوريا.

وشدّد البيت الأبيض على أن إعلان العقوبات اليوم يرسل رسالة واضحة، مفادها أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة الدخول في عمل تجاري مع هذا النظام، أو إثراؤه.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
09:58 PM

واشنطن تطالب "الأسد" بالاعتراف بالحل السياسي كآلية وحيدة لإنهاء النزاع السوري

شدَّدت على أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة الدخول في عمل تجاري مع النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - واشنطن
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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء نظام بشار الأسد بالاعتراف بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء النزاع السوري بسلام.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صادر عن المتحدث الرسمي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بحل سياسي دائم للأزمة في سوريا.

ورحّب بإعلان وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتَين فرض عقوبات مهمة على الأفراد والكيانات التي تدعم نظام الأسد في سوريا.

وشدّد البيت الأبيض على أن إعلان العقوبات اليوم يرسل رسالة واضحة، مفادها أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة الدخول في عمل تجاري مع هذا النظام، أو إثراؤه.

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