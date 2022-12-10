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"الفيصل" يكرّم رجال دوريات بجدة بعد إفشالهم مخططاً لسرقة أحد الصرافات

أشاد بسرعة التفاعل مع القضايا مثمناً جهود كافة القطاعات الأمنية في المنطقة

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأحد، عدداً من رجال الدوريات الأمنية بجدة، الذين أفشلوا مخططاً لسرقة أحد صرافات البنوك بمحافظة جدة وقبضوا على الجناة.

وأكد أمير منطقة مكة على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد عون الله وتوفيقه، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مشيداّ بسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات الأمنية في المنطقة على وجه الخصوص والمملكة بشكلٍ عام.

وعبَّر مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبد اللطيف الشثري، عن شكره أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه المكرمين لأمير المنطقة؛ على دعمه وتشجيعه لهم والتي كان لها الأثر الكبير بعد توفيق الله في كافة الإنجازات التي تحققت.

حضر اللقاء مدير دوريات الأمن بمحافظة جدة، العقيد بندر بن فهد بن فتن، وعدد من قيادات الدوريات.

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"الفيصل" يكرّم رجال دوريات بجدة بعد إفشالهم مخططاً لسرقة أحد الصرافات
سبق

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأحد، عدداً من رجال الدوريات الأمنية بجدة، الذين أفشلوا مخططاً لسرقة أحد صرافات البنوك بمحافظة جدة وقبضوا على الجناة.

وأكد أمير منطقة مكة على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد عون الله وتوفيقه، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مشيداّ بسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات الأمنية في المنطقة على وجه الخصوص والمملكة بشكلٍ عام.

وعبَّر مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبد اللطيف الشثري، عن شكره أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه المكرمين لأمير المنطقة؛ على دعمه وتشجيعه لهم والتي كان لها الأثر الكبير بعد توفيق الله في كافة الإنجازات التي تحققت.

حضر اللقاء مدير دوريات الأمن بمحافظة جدة، العقيد بندر بن فهد بن فتن، وعدد من قيادات الدوريات.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
02:48 PM

"الفيصل" يكرّم رجال دوريات بجدة بعد إفشالهم مخططاً لسرقة أحد الصرافات

أشاد بسرعة التفاعل مع القضايا مثمناً جهود كافة القطاعات الأمنية في المنطقة

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عبدالله الراجحي - جدة
10
20,601

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأحد، عدداً من رجال الدوريات الأمنية بجدة، الذين أفشلوا مخططاً لسرقة أحد صرافات البنوك بمحافظة جدة وقبضوا على الجناة.

وأكد أمير منطقة مكة على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد عون الله وتوفيقه، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مشيداّ بسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات الأمنية في المنطقة على وجه الخصوص والمملكة بشكلٍ عام.

وعبَّر مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبد اللطيف الشثري، عن شكره أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه المكرمين لأمير المنطقة؛ على دعمه وتشجيعه لهم والتي كان لها الأثر الكبير بعد توفيق الله في كافة الإنجازات التي تحققت.

حضر اللقاء مدير دوريات الأمن بمحافظة جدة، العقيد بندر بن فهد بن فتن، وعدد من قيادات الدوريات.

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