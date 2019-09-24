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"أجير" و"مساند" و"صحة".. "تمكين" تستعرض إنجازاتها في يوم الوطن

"الشيبي" نوَّه بدعم القيادة الرشيدة للقطاع لأهميته في دعم مسيرة التنمية والتطوير

احتفل منسوبو "تمكين للتقنيات" التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، بحضور "سبق" التي تلقت دعوة المشاركة، وعدد من الزملاء الإعلاميين الذين حضروا هذه المناسبة.

وتفصيلاً، رفع الرئيس التنفيذي، الدكتور محمد الشيبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي العظيم، بهذه المناسبة. وأعرب في لقائه مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين عن اعتزازه بما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية من دعم واهتمام القيادة الرشيدة منذ التأسيس، والدعم الحكومي الكبير؛ الأمر الذي مكّن القطاع من الاستمرار في التطوير والتحديث سعيًا إلى مواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها هذا المجال بشكل دائم ومستمر نظرًا للأهمية التي يتمتع بها القطاع، ودوره الحيوي في دعم مسيرة التنمية والتطوير.

واشتمل اللقاء على شرح نماذج من أعمال الشركة وخدماتها التي تقدمها للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، منها الحلول ذاتية الاستدامة المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر لتعزيز الاستدامة المالية لها، مع استعراض بعض الأمثلة التي قامت تمكين للتقنيات بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها، مثل (أجير) و(مساند)، وبعض الخدمات في منصة (صحة) عبر التعاون مع العديد من الجهات الحكومية، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية "هدف"، وشركة تكامل القابضة، ووزارة الصحة، وغيرهم من الشركاء.

ويأتي تركيز الشركة على تطوير الحلول التقنية المبنية على المنتجات مفتوحة المصدر دعمًا لتوجُّه السعودية في تعزيز المحتوى الوطني، ودعم جهود السعودية في توطين تقنية المعلومات، وذلك من خلال تشجيع صناعة برمجية محلية، تعتمد على البرامج مفتوحة المصدر، وتوفر على الجهات الحكومية مبالغ مالية كبيرة من خلال تقليل الاعتماد على تراخيص البرامج التجارية.

يُذكر أن "شركة تمكين للتقنيات" هي شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة، وتأسست في عام 2013م برؤية طموحة بأن تصبح الشريك التقني المفضل لدى القطاع الحكومي من خلال الالتزام بتقديم أفضل الحلول التقنية المبتكرة إلى القطاع الحكومي، وذلك عن طريق الاعتماد على أفضل المواهب والكفاءات السعودية في مجال تقنية المعلومات لتعزيز المساعي الرقمية للمملكة العربية السعودية مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أجير" و"مساند" و"صحة".. "تمكين" تستعرض إنجازاتها في يوم الوطن
سبق

احتفل منسوبو "تمكين للتقنيات" التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، بحضور "سبق" التي تلقت دعوة المشاركة، وعدد من الزملاء الإعلاميين الذين حضروا هذه المناسبة.

وتفصيلاً، رفع الرئيس التنفيذي، الدكتور محمد الشيبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي العظيم، بهذه المناسبة. وأعرب في لقائه مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين عن اعتزازه بما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية من دعم واهتمام القيادة الرشيدة منذ التأسيس، والدعم الحكومي الكبير؛ الأمر الذي مكّن القطاع من الاستمرار في التطوير والتحديث سعيًا إلى مواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها هذا المجال بشكل دائم ومستمر نظرًا للأهمية التي يتمتع بها القطاع، ودوره الحيوي في دعم مسيرة التنمية والتطوير.

واشتمل اللقاء على شرح نماذج من أعمال الشركة وخدماتها التي تقدمها للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، منها الحلول ذاتية الاستدامة المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر لتعزيز الاستدامة المالية لها، مع استعراض بعض الأمثلة التي قامت تمكين للتقنيات بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها، مثل (أجير) و(مساند)، وبعض الخدمات في منصة (صحة) عبر التعاون مع العديد من الجهات الحكومية، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية "هدف"، وشركة تكامل القابضة، ووزارة الصحة، وغيرهم من الشركاء.

ويأتي تركيز الشركة على تطوير الحلول التقنية المبنية على المنتجات مفتوحة المصدر دعمًا لتوجُّه السعودية في تعزيز المحتوى الوطني، ودعم جهود السعودية في توطين تقنية المعلومات، وذلك من خلال تشجيع صناعة برمجية محلية، تعتمد على البرامج مفتوحة المصدر، وتوفر على الجهات الحكومية مبالغ مالية كبيرة من خلال تقليل الاعتماد على تراخيص البرامج التجارية.

يُذكر أن "شركة تمكين للتقنيات" هي شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة، وتأسست في عام 2013م برؤية طموحة بأن تصبح الشريك التقني المفضل لدى القطاع الحكومي من خلال الالتزام بتقديم أفضل الحلول التقنية المبتكرة إلى القطاع الحكومي، وذلك عن طريق الاعتماد على أفضل المواهب والكفاءات السعودية في مجال تقنية المعلومات لتعزيز المساعي الرقمية للمملكة العربية السعودية مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:49 PM

"أجير" و"مساند" و"صحة".. "تمكين" تستعرض إنجازاتها في يوم الوطن

"الشيبي" نوَّه بدعم القيادة الرشيدة للقطاع لأهميته في دعم مسيرة التنمية والتطوير

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عمر السبيعي - الرياض
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احتفل منسوبو "تمكين للتقنيات" التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، بحضور "سبق" التي تلقت دعوة المشاركة، وعدد من الزملاء الإعلاميين الذين حضروا هذه المناسبة.

وتفصيلاً، رفع الرئيس التنفيذي، الدكتور محمد الشيبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي العظيم، بهذه المناسبة. وأعرب في لقائه مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين عن اعتزازه بما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية من دعم واهتمام القيادة الرشيدة منذ التأسيس، والدعم الحكومي الكبير؛ الأمر الذي مكّن القطاع من الاستمرار في التطوير والتحديث سعيًا إلى مواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها هذا المجال بشكل دائم ومستمر نظرًا للأهمية التي يتمتع بها القطاع، ودوره الحيوي في دعم مسيرة التنمية والتطوير.

واشتمل اللقاء على شرح نماذج من أعمال الشركة وخدماتها التي تقدمها للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، منها الحلول ذاتية الاستدامة المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر لتعزيز الاستدامة المالية لها، مع استعراض بعض الأمثلة التي قامت تمكين للتقنيات بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها، مثل (أجير) و(مساند)، وبعض الخدمات في منصة (صحة) عبر التعاون مع العديد من الجهات الحكومية، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية "هدف"، وشركة تكامل القابضة، ووزارة الصحة، وغيرهم من الشركاء.

ويأتي تركيز الشركة على تطوير الحلول التقنية المبنية على المنتجات مفتوحة المصدر دعمًا لتوجُّه السعودية في تعزيز المحتوى الوطني، ودعم جهود السعودية في توطين تقنية المعلومات، وذلك من خلال تشجيع صناعة برمجية محلية، تعتمد على البرامج مفتوحة المصدر، وتوفر على الجهات الحكومية مبالغ مالية كبيرة من خلال تقليل الاعتماد على تراخيص البرامج التجارية.

يُذكر أن "شركة تمكين للتقنيات" هي شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة، وتأسست في عام 2013م برؤية طموحة بأن تصبح الشريك التقني المفضل لدى القطاع الحكومي من خلال الالتزام بتقديم أفضل الحلول التقنية المبتكرة إلى القطاع الحكومي، وذلك عن طريق الاعتماد على أفضل المواهب والكفاءات السعودية في مجال تقنية المعلومات لتعزيز المساعي الرقمية للمملكة العربية السعودية مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠.

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