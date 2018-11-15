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بمشاركة تفاعلية لأكثر من 3900 متخصص.. "إثرائي" تنفذ المؤتمر الإلكتروني "التحول الرقمي"

ناقش واقع التجارب الدولية والتحولات الرقمية في المملكة وتطلعات المستقبل

بمشاركة إلكترونية تفاعلية لأكثر من 3900 "ثلاثة آلاف وتسعمائة" متخصص من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، نفّذ معهد الإدارة العامة، أمس الأربعاء، من خلال منصة "إثرائي" الإلكترونية "عن بعد"، المؤتمر الإلكتروني "التحول الرقمي" الذي قدّمه الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، الأستاذ المشارك في كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية.

واشتملت محاور المؤتمر الإلكتروني -الذي نُقلت فعالياته عن بُعد- على الموضوعات التالية: "التحول الرقمي ولماذا التحول الرقمي.. أرقام وإحصاءات" و"ممكنات التحول الرقمي"، و"استعراض لتجارب ناجحة للتحول الرقمي في بعض دول العالم"، و"التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية". وقد كان لتفاعل المشاركين مع محاور المؤتمر، وتمكن المحاضر؛ دور كبير في نجاح أهداف المؤتمر في تسليط الضوء على التحول الرقمي وواقعه في المملكة وتطلعات المستقبل.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن أنشطة مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد كأحد مبادرات معهد الإدارة العامة لبرنامج التحول الوطني 2020؛ حيث تهدف المنصة الإلكترونية "إثرائي" إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية خلال تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية، ومحتوى تدريبي معتمد وذي جودة عالية.

ويمكن للراغبين من موظفي الدولة، المشاركة والتسجيل في المؤتمرات الإلكترونية التي تنفذها منصة "إثرائي" التابعة لمعهد الإدارة العامة على الموقع التالي: https://ethrai.sa/ كما تتيح "إثرائي" لجميع زوارها فرصة الاستفادة من العديد من الخدمات المعرفية والإثرائية في مجالات التنمية الإدارية وممارسات الإدارة الحديثة.

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بمشاركة تفاعلية لأكثر من 3900 متخصص.. "إثرائي" تنفذ المؤتمر الإلكتروني "التحول الرقمي"
سبق

بمشاركة إلكترونية تفاعلية لأكثر من 3900 "ثلاثة آلاف وتسعمائة" متخصص من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، نفّذ معهد الإدارة العامة، أمس الأربعاء، من خلال منصة "إثرائي" الإلكترونية "عن بعد"، المؤتمر الإلكتروني "التحول الرقمي" الذي قدّمه الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، الأستاذ المشارك في كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية.

واشتملت محاور المؤتمر الإلكتروني -الذي نُقلت فعالياته عن بُعد- على الموضوعات التالية: "التحول الرقمي ولماذا التحول الرقمي.. أرقام وإحصاءات" و"ممكنات التحول الرقمي"، و"استعراض لتجارب ناجحة للتحول الرقمي في بعض دول العالم"، و"التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية". وقد كان لتفاعل المشاركين مع محاور المؤتمر، وتمكن المحاضر؛ دور كبير في نجاح أهداف المؤتمر في تسليط الضوء على التحول الرقمي وواقعه في المملكة وتطلعات المستقبل.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن أنشطة مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد كأحد مبادرات معهد الإدارة العامة لبرنامج التحول الوطني 2020؛ حيث تهدف المنصة الإلكترونية "إثرائي" إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية خلال تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية، ومحتوى تدريبي معتمد وذي جودة عالية.

ويمكن للراغبين من موظفي الدولة، المشاركة والتسجيل في المؤتمرات الإلكترونية التي تنفذها منصة "إثرائي" التابعة لمعهد الإدارة العامة على الموقع التالي: https://ethrai.sa/ كما تتيح "إثرائي" لجميع زوارها فرصة الاستفادة من العديد من الخدمات المعرفية والإثرائية في مجالات التنمية الإدارية وممارسات الإدارة الحديثة.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
08:52 AM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:14 AM

بمشاركة تفاعلية لأكثر من 3900 متخصص.. "إثرائي" تنفذ المؤتمر الإلكتروني "التحول الرقمي"

ناقش واقع التجارب الدولية والتحولات الرقمية في المملكة وتطلعات المستقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بمشاركة إلكترونية تفاعلية لأكثر من 3900 "ثلاثة آلاف وتسعمائة" متخصص من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، نفّذ معهد الإدارة العامة، أمس الأربعاء، من خلال منصة "إثرائي" الإلكترونية "عن بعد"، المؤتمر الإلكتروني "التحول الرقمي" الذي قدّمه الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، الأستاذ المشارك في كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية.

واشتملت محاور المؤتمر الإلكتروني -الذي نُقلت فعالياته عن بُعد- على الموضوعات التالية: "التحول الرقمي ولماذا التحول الرقمي.. أرقام وإحصاءات" و"ممكنات التحول الرقمي"، و"استعراض لتجارب ناجحة للتحول الرقمي في بعض دول العالم"، و"التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية". وقد كان لتفاعل المشاركين مع محاور المؤتمر، وتمكن المحاضر؛ دور كبير في نجاح أهداف المؤتمر في تسليط الضوء على التحول الرقمي وواقعه في المملكة وتطلعات المستقبل.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن أنشطة مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد كأحد مبادرات معهد الإدارة العامة لبرنامج التحول الوطني 2020؛ حيث تهدف المنصة الإلكترونية "إثرائي" إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية خلال تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية، ومحتوى تدريبي معتمد وذي جودة عالية.

ويمكن للراغبين من موظفي الدولة، المشاركة والتسجيل في المؤتمرات الإلكترونية التي تنفذها منصة "إثرائي" التابعة لمعهد الإدارة العامة على الموقع التالي: https://ethrai.sa/ كما تتيح "إثرائي" لجميع زوارها فرصة الاستفادة من العديد من الخدمات المعرفية والإثرائية في مجالات التنمية الإدارية وممارسات الإدارة الحديثة.

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