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محافظ الداير: اليوم الوطني ذكرى بزوغ فجر الرخاء والأمان على بلد عظيم

قال: تأتي والمملكة على رأس هرم G20 وعازمة على تخطّي أزمة كورونا

قال محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة: إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفس كل مواطن؛ إذ هي ذكرى بزوغ فجر الرخاء والأمان على هذا البلد العظيم.

وأضاف: يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير منطقة جازان، ونائبه، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي، أصالة عن نفسي ونيابة عن رؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية ومشائخ القبائل والأعيان والأهالي؛ بمناسبة الذكرى الـ90 لهذه المناسبة الغالية.

وتابع "بن لبدة": تأتي علينا هذه المناسبة هذا العام ونحن -ولله الحمد- ماضون في تعزيز المكانة العالمية لهذا الوطن، ونحن على رأس هرم الـG20، وعازمون على تخطي الجائحة العالمية وما صاحبها من تحديات وعقبات في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الميمون، وولي عهده الأمين، والذي بفضل من الله، ثم بفضل توجيهاتهم، باتت المملكة نموذجاً عالمياً فريداً في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات، وكلنا عزيمة من أجل مواصلة البناء ومسيرة العطاء من أجل أغلى وأعظم ثرى.

وأضاف: "إننا -ولله الحمد- كل عام يمر علينا اليوم الوطني وتماسكنا أقوى من ذي قبل، رغم ما يكيده الأعداء لزعزعة استقرارنا، ولكن كلما زاد كيدهم زاد تماسكنا واصطفافنا خلف قيادتنا".

وختم "محافظ الداير": "نستلهم من هذه الذكرى المؤسس طيب الله ثراه، ونعم الله علينا من أمن وأمان، فهي ذكرى احتفاء وشكر لله وحمد على نعمه، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقيادتها وأن ينصر جنودنا البواسل في مختلف القطاعات".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الداير: اليوم الوطني ذكرى بزوغ فجر الرخاء والأمان على بلد عظيم
سبق

قال محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة: إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفس كل مواطن؛ إذ هي ذكرى بزوغ فجر الرخاء والأمان على هذا البلد العظيم.

وأضاف: يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير منطقة جازان، ونائبه، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي، أصالة عن نفسي ونيابة عن رؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية ومشائخ القبائل والأعيان والأهالي؛ بمناسبة الذكرى الـ90 لهذه المناسبة الغالية.

وتابع "بن لبدة": تأتي علينا هذه المناسبة هذا العام ونحن -ولله الحمد- ماضون في تعزيز المكانة العالمية لهذا الوطن، ونحن على رأس هرم الـG20، وعازمون على تخطي الجائحة العالمية وما صاحبها من تحديات وعقبات في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الميمون، وولي عهده الأمين، والذي بفضل من الله، ثم بفضل توجيهاتهم، باتت المملكة نموذجاً عالمياً فريداً في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات، وكلنا عزيمة من أجل مواصلة البناء ومسيرة العطاء من أجل أغلى وأعظم ثرى.

وأضاف: "إننا -ولله الحمد- كل عام يمر علينا اليوم الوطني وتماسكنا أقوى من ذي قبل، رغم ما يكيده الأعداء لزعزعة استقرارنا، ولكن كلما زاد كيدهم زاد تماسكنا واصطفافنا خلف قيادتنا".

وختم "محافظ الداير": "نستلهم من هذه الذكرى المؤسس طيب الله ثراه، ونعم الله علينا من أمن وأمان، فهي ذكرى احتفاء وشكر لله وحمد على نعمه، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقيادتها وأن ينصر جنودنا البواسل في مختلف القطاعات".

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
04:28 PM

محافظ الداير: اليوم الوطني ذكرى بزوغ فجر الرخاء والأمان على بلد عظيم

قال: تأتي والمملكة على رأس هرم G20 وعازمة على تخطّي أزمة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قال محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة: إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفس كل مواطن؛ إذ هي ذكرى بزوغ فجر الرخاء والأمان على هذا البلد العظيم.

وأضاف: يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير منطقة جازان، ونائبه، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي، أصالة عن نفسي ونيابة عن رؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية ومشائخ القبائل والأعيان والأهالي؛ بمناسبة الذكرى الـ90 لهذه المناسبة الغالية.

وتابع "بن لبدة": تأتي علينا هذه المناسبة هذا العام ونحن -ولله الحمد- ماضون في تعزيز المكانة العالمية لهذا الوطن، ونحن على رأس هرم الـG20، وعازمون على تخطي الجائحة العالمية وما صاحبها من تحديات وعقبات في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الميمون، وولي عهده الأمين، والذي بفضل من الله، ثم بفضل توجيهاتهم، باتت المملكة نموذجاً عالمياً فريداً في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات، وكلنا عزيمة من أجل مواصلة البناء ومسيرة العطاء من أجل أغلى وأعظم ثرى.

وأضاف: "إننا -ولله الحمد- كل عام يمر علينا اليوم الوطني وتماسكنا أقوى من ذي قبل، رغم ما يكيده الأعداء لزعزعة استقرارنا، ولكن كلما زاد كيدهم زاد تماسكنا واصطفافنا خلف قيادتنا".

وختم "محافظ الداير": "نستلهم من هذه الذكرى المؤسس طيب الله ثراه، ونعم الله علينا من أمن وأمان، فهي ذكرى احتفاء وشكر لله وحمد على نعمه، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقيادتها وأن ينصر جنودنا البواسل في مختلف القطاعات".

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