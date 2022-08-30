تنمية البديع بالأفلاج تطلق مبادرة "جملها لا تشوها" للتوعية بالمحافظة على المشهد الحضري

تضمنت من مجموعة من المناشط وطرح فرصة تطوعية على المنصة الوطنية

أاطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع في محافظة الأفلاج مبادرة وطنية بعنوان "جملها لا تشوها" تهدف إلى الاهتمام بالجانب الحضري والتوعية في البعد عن التشوه البصري داخل البديع.

وتضمنت المبادرة من مجموعة من المناشط وطرح فرصة تطوعية على المنصة الوطنية للتطوع بعنوان "جملها لا تشوها" لإزالة التشوه البصري على الجدران شارك فيها عدد من الشباب المتطوعين قاموا خلالها بطمس الكتابات المشوهة للجدران.

كما تم بث رسائل توعوية موجهة من أكاديميين ومتخصصين في الجانب الأسري بهدف إيصال رسالتها للمجتمع، وتنوعت مناشط المبادرة بوضع إعلانات في الشوارع والميادين ونشر تقارير ميدانية ومقاطع موشن جرافيك توعوي حول المحافظة على نظافة البيئة وخلوها من التشوهات.

ودعت لجنة التنمية بالبديع عبر هذه المبادرة الشباب أصحاب المواهب لاستغلال ما لديهم من مواهب رسم أو خط، لتوظيف قدراتهم في المكان الصحيح في الميادين التي خصصتها الجهات مؤكدة على الجميع بالمحافظة على مقدرات الوطن وممتلكاته العامة.