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الجغرافية السعودية وديوانية آل حسين التاريخية توقعان مذكرة تفاهم

في الرياض برعاية "فيصل بن سلطان"

تصوير - سلمان الصقعوب: وقعت مساء أمس الأربعاء، في ديوانية آل حسين التاريخية بمدينة الرياض، مذكرة تفاهم بين الجمعية الجغرافية السعودية، وديوانية آل حسين، بتشريف ورعاية الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

جاء ذلك بحضور رئيس الجمعية، الدكتور علي عبدالله الدوسري، والمشرف العام على الديوانية، عبدالعزيز بن سليمان الحسين.

تهدف الاتفاقية إلى تكامل الأعمال وتعزيز العمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم والمعرفة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقدم عبدالعزيز بن سليمان الحسين، نبذة موجزة عن الديوانية وتأسيسها منبرًا للثقافة والتراث والعلم، وتحدث عن منفوحة التاريخية بأنها من أقدم بلدات الجزيرة العربية، وعن وادي حنيفة وتاريخه منذ قيام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.

وقال إن منفوحة لها تاريخ كبير وهي جزء من العاصمة، وأتبع حديثه بأنشطة ديوانية آل حسين، ضمن المسؤولية المجتمعية ومبادراتها في خدمة الوطن والمجتمع، حيث بلغت ألف مبادرة متنوعة، ومشاركتها في المناسبات الوطنية والأحداث المجتمعية توعويًا وإرشاديًا وثقافيًا.

عقب ذلك قدم رئيس الجمعية الجغرافية السعودية، الدكتور علي عبدالله الدوسري، في حديثه نبذة عن الجمعية وأنها منذ تأسيسها عام 1391هـ بقسم الجغرافيا في جامعة الملك سعود، والجمعية تنشط في النشر العلمي وإصدار الأبحاث والدراسات والكتب، وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية والتوعوية المتنوعة والزيارات الميدانية والرحلات محليًا ودوليًا، وعقد الشراكات والتعاون المثمر داخل المملكة وخارجها في مجال علم الجغرافيا.

وأوضح أن هذه الجهود توجت بتحقيق الجمعية الجغرافية السعودية جائزة الأداء المتميز لرئيس جامعة الملك سعود كأفضل جمعية إنسانية عام 1440هـ.


وانتهى اللقاء بتوقيع الاتفاقية وأخذ الصور التذكارية وتكريم عدد من أعضاء الديوانية والجمعية بهذه المناسبة.

ديوانية آل حسين التاريخية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجغرافية السعودية وديوانية آل حسين التاريخية توقعان مذكرة تفاهم
سبق

تصوير - سلمان الصقعوب: وقعت مساء أمس الأربعاء، في ديوانية آل حسين التاريخية بمدينة الرياض، مذكرة تفاهم بين الجمعية الجغرافية السعودية، وديوانية آل حسين، بتشريف ورعاية الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

جاء ذلك بحضور رئيس الجمعية، الدكتور علي عبدالله الدوسري، والمشرف العام على الديوانية، عبدالعزيز بن سليمان الحسين.

تهدف الاتفاقية إلى تكامل الأعمال وتعزيز العمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم والمعرفة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقدم عبدالعزيز بن سليمان الحسين، نبذة موجزة عن الديوانية وتأسيسها منبرًا للثقافة والتراث والعلم، وتحدث عن منفوحة التاريخية بأنها من أقدم بلدات الجزيرة العربية، وعن وادي حنيفة وتاريخه منذ قيام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.

وقال إن منفوحة لها تاريخ كبير وهي جزء من العاصمة، وأتبع حديثه بأنشطة ديوانية آل حسين، ضمن المسؤولية المجتمعية ومبادراتها في خدمة الوطن والمجتمع، حيث بلغت ألف مبادرة متنوعة، ومشاركتها في المناسبات الوطنية والأحداث المجتمعية توعويًا وإرشاديًا وثقافيًا.

عقب ذلك قدم رئيس الجمعية الجغرافية السعودية، الدكتور علي عبدالله الدوسري، في حديثه نبذة عن الجمعية وأنها منذ تأسيسها عام 1391هـ بقسم الجغرافيا في جامعة الملك سعود، والجمعية تنشط في النشر العلمي وإصدار الأبحاث والدراسات والكتب، وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية والتوعوية المتنوعة والزيارات الميدانية والرحلات محليًا ودوليًا، وعقد الشراكات والتعاون المثمر داخل المملكة وخارجها في مجال علم الجغرافيا.

وأوضح أن هذه الجهود توجت بتحقيق الجمعية الجغرافية السعودية جائزة الأداء المتميز لرئيس جامعة الملك سعود كأفضل جمعية إنسانية عام 1440هـ.


وانتهى اللقاء بتوقيع الاتفاقية وأخذ الصور التذكارية وتكريم عدد من أعضاء الديوانية والجمعية بهذه المناسبة.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
04:51 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
06:40 PM

الجغرافية السعودية وديوانية آل حسين التاريخية توقعان مذكرة تفاهم

في الرياض برعاية "فيصل بن سلطان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصوير - سلمان الصقعوب: وقعت مساء أمس الأربعاء، في ديوانية آل حسين التاريخية بمدينة الرياض، مذكرة تفاهم بين الجمعية الجغرافية السعودية، وديوانية آل حسين، بتشريف ورعاية الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

جاء ذلك بحضور رئيس الجمعية، الدكتور علي عبدالله الدوسري، والمشرف العام على الديوانية، عبدالعزيز بن سليمان الحسين.

تهدف الاتفاقية إلى تكامل الأعمال وتعزيز العمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم والمعرفة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقدم عبدالعزيز بن سليمان الحسين، نبذة موجزة عن الديوانية وتأسيسها منبرًا للثقافة والتراث والعلم، وتحدث عن منفوحة التاريخية بأنها من أقدم بلدات الجزيرة العربية، وعن وادي حنيفة وتاريخه منذ قيام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.

وقال إن منفوحة لها تاريخ كبير وهي جزء من العاصمة، وأتبع حديثه بأنشطة ديوانية آل حسين، ضمن المسؤولية المجتمعية ومبادراتها في خدمة الوطن والمجتمع، حيث بلغت ألف مبادرة متنوعة، ومشاركتها في المناسبات الوطنية والأحداث المجتمعية توعويًا وإرشاديًا وثقافيًا.

عقب ذلك قدم رئيس الجمعية الجغرافية السعودية، الدكتور علي عبدالله الدوسري، في حديثه نبذة عن الجمعية وأنها منذ تأسيسها عام 1391هـ بقسم الجغرافيا في جامعة الملك سعود، والجمعية تنشط في النشر العلمي وإصدار الأبحاث والدراسات والكتب، وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية والتوعوية المتنوعة والزيارات الميدانية والرحلات محليًا ودوليًا، وعقد الشراكات والتعاون المثمر داخل المملكة وخارجها في مجال علم الجغرافيا.

وأوضح أن هذه الجهود توجت بتحقيق الجمعية الجغرافية السعودية جائزة الأداء المتميز لرئيس جامعة الملك سعود كأفضل جمعية إنسانية عام 1440هـ.


وانتهى اللقاء بتوقيع الاتفاقية وأخذ الصور التذكارية وتكريم عدد من أعضاء الديوانية والجمعية بهذه المناسبة.

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