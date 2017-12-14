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سياسي أردني: المملكة عضد قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

في تصريح لـ"سبق" خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الإسلامية

أكد المُستشار والمُحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي؛ أنه لم يكن غريباً أن ينقل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رسالة تأكيد سعودية قوية وصلبة من الرياض إلى عمّان، بأن المملكة هي العضد والنصير والسند لمختلف قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية؛ باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة.

جاء ذلك في تصريح خاص بـ"سبق" بمناسبة ترؤس الوزير عبداللطيف آل الشيخ لاجتماعات الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم (الخميس)، والذي يضم في عضويته علاوة على السعودية والأردن،: مصر والكويت والمغرب وإندونيسيا وجامبيا وباكستان.

وأضاف المُستشار الملكاوي أن الحضور السعودي كان لافتاً وراسخاً في اجتماعات المجلس التنفيذي من خلال نبرة الثقة والحِكمة التي خاطب فيها الوزير "آل الشيخ" وزراء الدول الإسلامية والوفود المُشاركة في الاجتماعات، والذي يعني بأن المملكة العربية السعودية تستثمر حضورها الدولي وعلاقاتها المتينة مع مختلف زعماء دول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة.

أما عن مدينة القدس ونُصرة المقدسيين فيرى المُستشار الملكاوي بأن الرسالة السعودية التي حملها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ كانت واضحة وجليّة بأن المملكة تضع المدينة المُقدسة والحرم القدسي الشريف على رأس أولويات القيادة والحكومة والشعب السعودي، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولاته تهويد المدينة الإسلامية المُقدسة، وتهجير أبنائها الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر أشار المُستشار الملكاوي إلى أن خِطاب الاعتدال والوسطية والاتزان السعودي شكّل أرضية صلبة للاجتماعات التي بحثت أيضاً استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرّف والإرهاب، خاصة وأن المملكة تمتلك رؤية رشيدة في التعامل السليم مع الخطباء والوعّاظ الذين يخرجون عن مبادئ الإسلام السمحة، ويشكّلون خطراً على المجتمعات المُسلمة والسلام الإنساني.

سياسي أردني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سياسي أردني: المملكة عضد قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
سبق

أكد المُستشار والمُحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي؛ أنه لم يكن غريباً أن ينقل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رسالة تأكيد سعودية قوية وصلبة من الرياض إلى عمّان، بأن المملكة هي العضد والنصير والسند لمختلف قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية؛ باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة.

جاء ذلك في تصريح خاص بـ"سبق" بمناسبة ترؤس الوزير عبداللطيف آل الشيخ لاجتماعات الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم (الخميس)، والذي يضم في عضويته علاوة على السعودية والأردن،: مصر والكويت والمغرب وإندونيسيا وجامبيا وباكستان.

وأضاف المُستشار الملكاوي أن الحضور السعودي كان لافتاً وراسخاً في اجتماعات المجلس التنفيذي من خلال نبرة الثقة والحِكمة التي خاطب فيها الوزير "آل الشيخ" وزراء الدول الإسلامية والوفود المُشاركة في الاجتماعات، والذي يعني بأن المملكة العربية السعودية تستثمر حضورها الدولي وعلاقاتها المتينة مع مختلف زعماء دول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة.

أما عن مدينة القدس ونُصرة المقدسيين فيرى المُستشار الملكاوي بأن الرسالة السعودية التي حملها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ كانت واضحة وجليّة بأن المملكة تضع المدينة المُقدسة والحرم القدسي الشريف على رأس أولويات القيادة والحكومة والشعب السعودي، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولاته تهويد المدينة الإسلامية المُقدسة، وتهجير أبنائها الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر أشار المُستشار الملكاوي إلى أن خِطاب الاعتدال والوسطية والاتزان السعودي شكّل أرضية صلبة للاجتماعات التي بحثت أيضاً استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرّف والإرهاب، خاصة وأن المملكة تمتلك رؤية رشيدة في التعامل السليم مع الخطباء والوعّاظ الذين يخرجون عن مبادئ الإسلام السمحة، ويشكّلون خطراً على المجتمعات المُسلمة والسلام الإنساني.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
05:02 PM

سياسي أردني: المملكة عضد قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

في تصريح لـ"سبق" خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الإسلامية

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد المُستشار والمُحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي؛ أنه لم يكن غريباً أن ينقل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رسالة تأكيد سعودية قوية وصلبة من الرياض إلى عمّان، بأن المملكة هي العضد والنصير والسند لمختلف قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية؛ باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة.

جاء ذلك في تصريح خاص بـ"سبق" بمناسبة ترؤس الوزير عبداللطيف آل الشيخ لاجتماعات الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم (الخميس)، والذي يضم في عضويته علاوة على السعودية والأردن،: مصر والكويت والمغرب وإندونيسيا وجامبيا وباكستان.

وأضاف المُستشار الملكاوي أن الحضور السعودي كان لافتاً وراسخاً في اجتماعات المجلس التنفيذي من خلال نبرة الثقة والحِكمة التي خاطب فيها الوزير "آل الشيخ" وزراء الدول الإسلامية والوفود المُشاركة في الاجتماعات، والذي يعني بأن المملكة العربية السعودية تستثمر حضورها الدولي وعلاقاتها المتينة مع مختلف زعماء دول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة.

أما عن مدينة القدس ونُصرة المقدسيين فيرى المُستشار الملكاوي بأن الرسالة السعودية التي حملها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ كانت واضحة وجليّة بأن المملكة تضع المدينة المُقدسة والحرم القدسي الشريف على رأس أولويات القيادة والحكومة والشعب السعودي، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولاته تهويد المدينة الإسلامية المُقدسة، وتهجير أبنائها الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر أشار المُستشار الملكاوي إلى أن خِطاب الاعتدال والوسطية والاتزان السعودي شكّل أرضية صلبة للاجتماعات التي بحثت أيضاً استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرّف والإرهاب، خاصة وأن المملكة تمتلك رؤية رشيدة في التعامل السليم مع الخطباء والوعّاظ الذين يخرجون عن مبادئ الإسلام السمحة، ويشكّلون خطراً على المجتمعات المُسلمة والسلام الإنساني.

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