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"حقوق الإنسان" تطلق برنامجًا تدريبيًّا لتطوير قدرات القيادات الشابة في المجال

تنظمه الهيئة عبر الشبكة الافتراضية لمدة 10 أيام بعنوان "هويتي إنسانيتي"

دشن رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الأحد البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان للقيادات الشابة؛ وذلك لتطوير وتعزيز مبادرات المجتمع المدني (هويتي إنسانيتي)، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر الشبكة الافتراضية.

وتفصيلاً، يستهدف البرنامج الذي يُقام على مدى عشرة أيام إعداد فريق قيادات شابة مؤهلة للتعريف بثقافة حقوق الإنسان، وتنفيذ مبادرات نوعية تطوعية لخدمة الإنسانية في دول عدة لتأكيد إمكانية العيش المشترك، وتعزيز قيم التسامح، ونبذ الكراهية، وترسيخ قيم المواطنة العالمية. ويأتي استكمالاً لجهود السعودية الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن العالميَّيْن ومكافحة الإرهاب.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى إيجاد شباب واعٍ بحقوقه، معتز بهويته، متفاعل بإيجابية مع العالم من حوله، قادر على صناعة غد أفضل، ونشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق التواصل الفعال والتعايش الإيجابي لبناء السلام والتنمية المستدامة. كما يهدف إلى تعريف الشباب بالآليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق مفاهيم التسامح والتعايش والعمل المشترك، وتطوير مهارات التواصل الحضاري، وتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان لفئة الشباب من سن (20 إلى 30) سنة لتحقيق مخرجات عدة، يأتي في مقدمتها عمل مبادرات إنسانية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويَيْن المحلي والدولي، وطرحها على طاولة اجتماعات مجموعة العشرين، وتطوير برامج لتحفيز التفكير الإبداعي، ودعم المواهب الشابة الداعمة لحقوق الإنسان، وتحقيق التواصل الفاعل والتعاون بين الشباب من جنسيات متعددة.

واستعرضت جلسات اليوم الأول للبرنامج أهداف البرنامج التدريبي، ومنهجية التدريب، ودور المدربين والمشاركين. وقدمتها مدير إدارة المنظمات الدولية بهيئة حقوق الإنسان آمال المعلمي. وفي الجلسة الثانية تم التطرق إلى مفهوم حقوق الإنسان، وتطوره التاريخي، وخصائص الحقوق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه أحد مرتكزات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وتتواصل غدًا الاثنين جلسات البرنامج في يومه الثاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان" تطلق برنامجًا تدريبيًّا لتطوير قدرات القيادات الشابة في المجال
سبق

دشن رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الأحد البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان للقيادات الشابة؛ وذلك لتطوير وتعزيز مبادرات المجتمع المدني (هويتي إنسانيتي)، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر الشبكة الافتراضية.

وتفصيلاً، يستهدف البرنامج الذي يُقام على مدى عشرة أيام إعداد فريق قيادات شابة مؤهلة للتعريف بثقافة حقوق الإنسان، وتنفيذ مبادرات نوعية تطوعية لخدمة الإنسانية في دول عدة لتأكيد إمكانية العيش المشترك، وتعزيز قيم التسامح، ونبذ الكراهية، وترسيخ قيم المواطنة العالمية. ويأتي استكمالاً لجهود السعودية الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن العالميَّيْن ومكافحة الإرهاب.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى إيجاد شباب واعٍ بحقوقه، معتز بهويته، متفاعل بإيجابية مع العالم من حوله، قادر على صناعة غد أفضل، ونشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق التواصل الفعال والتعايش الإيجابي لبناء السلام والتنمية المستدامة. كما يهدف إلى تعريف الشباب بالآليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق مفاهيم التسامح والتعايش والعمل المشترك، وتطوير مهارات التواصل الحضاري، وتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان لفئة الشباب من سن (20 إلى 30) سنة لتحقيق مخرجات عدة، يأتي في مقدمتها عمل مبادرات إنسانية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويَيْن المحلي والدولي، وطرحها على طاولة اجتماعات مجموعة العشرين، وتطوير برامج لتحفيز التفكير الإبداعي، ودعم المواهب الشابة الداعمة لحقوق الإنسان، وتحقيق التواصل الفاعل والتعاون بين الشباب من جنسيات متعددة.

واستعرضت جلسات اليوم الأول للبرنامج أهداف البرنامج التدريبي، ومنهجية التدريب، ودور المدربين والمشاركين. وقدمتها مدير إدارة المنظمات الدولية بهيئة حقوق الإنسان آمال المعلمي. وفي الجلسة الثانية تم التطرق إلى مفهوم حقوق الإنسان، وتطوره التاريخي، وخصائص الحقوق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه أحد مرتكزات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وتتواصل غدًا الاثنين جلسات البرنامج في يومه الثاني.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:34 PM

"حقوق الإنسان" تطلق برنامجًا تدريبيًّا لتطوير قدرات القيادات الشابة في المجال

تنظمه الهيئة عبر الشبكة الافتراضية لمدة 10 أيام بعنوان "هويتي إنسانيتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الأحد البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان للقيادات الشابة؛ وذلك لتطوير وتعزيز مبادرات المجتمع المدني (هويتي إنسانيتي)، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر الشبكة الافتراضية.

وتفصيلاً، يستهدف البرنامج الذي يُقام على مدى عشرة أيام إعداد فريق قيادات شابة مؤهلة للتعريف بثقافة حقوق الإنسان، وتنفيذ مبادرات نوعية تطوعية لخدمة الإنسانية في دول عدة لتأكيد إمكانية العيش المشترك، وتعزيز قيم التسامح، ونبذ الكراهية، وترسيخ قيم المواطنة العالمية. ويأتي استكمالاً لجهود السعودية الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن العالميَّيْن ومكافحة الإرهاب.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى إيجاد شباب واعٍ بحقوقه، معتز بهويته، متفاعل بإيجابية مع العالم من حوله، قادر على صناعة غد أفضل، ونشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق التواصل الفعال والتعايش الإيجابي لبناء السلام والتنمية المستدامة. كما يهدف إلى تعريف الشباب بالآليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق مفاهيم التسامح والتعايش والعمل المشترك، وتطوير مهارات التواصل الحضاري، وتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان لفئة الشباب من سن (20 إلى 30) سنة لتحقيق مخرجات عدة، يأتي في مقدمتها عمل مبادرات إنسانية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويَيْن المحلي والدولي، وطرحها على طاولة اجتماعات مجموعة العشرين، وتطوير برامج لتحفيز التفكير الإبداعي، ودعم المواهب الشابة الداعمة لحقوق الإنسان، وتحقيق التواصل الفاعل والتعاون بين الشباب من جنسيات متعددة.

واستعرضت جلسات اليوم الأول للبرنامج أهداف البرنامج التدريبي، ومنهجية التدريب، ودور المدربين والمشاركين. وقدمتها مدير إدارة المنظمات الدولية بهيئة حقوق الإنسان آمال المعلمي. وفي الجلسة الثانية تم التطرق إلى مفهوم حقوق الإنسان، وتطوره التاريخي، وخصائص الحقوق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه أحد مرتكزات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وتتواصل غدًا الاثنين جلسات البرنامج في يومه الثاني.

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