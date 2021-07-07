النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أغرب لقطة في لقاء إيطاليا وإسبانيا بنصف النهائي الأوروبي

مسؤولة الأمن فاجأت مدافع "منتخب الآزوري" ليوناردو بونوتشي

شهد لقاء إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي كأس أوروبا، لقطة غريبة وطريفة، حينما حاولت مسؤولة أمنٍ منع مدافع "منتخب الآزوري" ليوناردو بونوتشي، من العودة للملعب ظنًّا منها أنه مشجع.

وعقب نهاية المباراة بفوز إيطاليا بركلات الترجيح وتأهلها إلى المباراة النهائية، تَوجه بونوتشي إلى الجماهير في المدرجات للاحتفال معها، وخلال التفافه للعودة للملعب، وجد أمامه إحدى المسؤولات المكلفات بأمن الملعب، التي أوقفته وأمسكت به وحاولت منعه ظنًّا منها أنه أحد المشجعين.

وبحسب "روسيا اليوم" تفاجأ بونوتشي في البداية بسلوك المسؤولة، وحدّق في وجهها، قبل أن تدرك خطأها، ويبتسم لها المدافع الإيطالي، من ثم توجه مرة أخرى إلى الملعب.

وتابعت إيطاليا مشوارها الرائع في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020"، بإقصائها إسبانيا بركلات الترجيح 4- 2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1- 1)، وستلتقي في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل، مع الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك التي ستقام اليوم الأربعاء.

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. أغرب لقطة في لقاء إيطاليا وإسبانيا بنصف النهائي الأوروبي
سبق

شهد لقاء إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي كأس أوروبا، لقطة غريبة وطريفة، حينما حاولت مسؤولة أمنٍ منع مدافع "منتخب الآزوري" ليوناردو بونوتشي، من العودة للملعب ظنًّا منها أنه مشجع.

وعقب نهاية المباراة بفوز إيطاليا بركلات الترجيح وتأهلها إلى المباراة النهائية، تَوجه بونوتشي إلى الجماهير في المدرجات للاحتفال معها، وخلال التفافه للعودة للملعب، وجد أمامه إحدى المسؤولات المكلفات بأمن الملعب، التي أوقفته وأمسكت به وحاولت منعه ظنًّا منها أنه أحد المشجعين.

وبحسب "روسيا اليوم" تفاجأ بونوتشي في البداية بسلوك المسؤولة، وحدّق في وجهها، قبل أن تدرك خطأها، ويبتسم لها المدافع الإيطالي، من ثم توجه مرة أخرى إلى الملعب.

وتابعت إيطاليا مشوارها الرائع في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020"، بإقصائها إسبانيا بركلات الترجيح 4- 2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1- 1)، وستلتقي في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل، مع الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك التي ستقام اليوم الأربعاء.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:52 AM

شاهد.. أغرب لقطة في لقاء إيطاليا وإسبانيا بنصف النهائي الأوروبي

مسؤولة الأمن فاجأت مدافع "منتخب الآزوري" ليوناردو بونوتشي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,111

شهد لقاء إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي كأس أوروبا، لقطة غريبة وطريفة، حينما حاولت مسؤولة أمنٍ منع مدافع "منتخب الآزوري" ليوناردو بونوتشي، من العودة للملعب ظنًّا منها أنه مشجع.

وعقب نهاية المباراة بفوز إيطاليا بركلات الترجيح وتأهلها إلى المباراة النهائية، تَوجه بونوتشي إلى الجماهير في المدرجات للاحتفال معها، وخلال التفافه للعودة للملعب، وجد أمامه إحدى المسؤولات المكلفات بأمن الملعب، التي أوقفته وأمسكت به وحاولت منعه ظنًّا منها أنه أحد المشجعين.

وبحسب "روسيا اليوم" تفاجأ بونوتشي في البداية بسلوك المسؤولة، وحدّق في وجهها، قبل أن تدرك خطأها، ويبتسم لها المدافع الإيطالي، من ثم توجه مرة أخرى إلى الملعب.

وتابعت إيطاليا مشوارها الرائع في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020"، بإقصائها إسبانيا بركلات الترجيح 4- 2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1- 1)، وستلتقي في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل، مع الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك التي ستقام اليوم الأربعاء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة