النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد يواصل تخصصه في ضرب الشباب.. ويقترب من الصدارة

في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

واصل الاتحاد "هيمنته" على مواجهاته أمام الشباب هذا الموسم، واستطاع أن يكسب ضيفه بثنائية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمتحرفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الشباب في الصدارة برصيد 45 نقطة، والاتحاد ثالثاً برصيد 41 نقطة.

حضرت الإثارة في الشوط الأول، حيث بدأ الشباب بتهديد مرمى حارس الاتحاد "غروهي" عند الدقيقة السابعة من خلال تسديدة " جوانكا " التي تصدى لها الأول ببراعة.

لكن رد الاتحاد كان بهدف مستحق عند الدقيقة 12 إثر تسديدة من قدم عبد الرحمن العبود داخل الصندوق الشبابي.

سعى الشباب لتعديل النتيجة وتحقق له ذلك في الرمق الأخير من عمر الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة 43 عن طريق تسديدة لـ "سيبيستيان جونيور ".

وفي الشوط الثاني استطاع البديل الناجح فهد المولد تعزيز النتيجة لفريقه الاتحاد من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة 82.

الاتحاد الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد يواصل تخصصه في ضرب الشباب.. ويقترب من الصدارة
سبق

واصل الاتحاد "هيمنته" على مواجهاته أمام الشباب هذا الموسم، واستطاع أن يكسب ضيفه بثنائية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمتحرفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الشباب في الصدارة برصيد 45 نقطة، والاتحاد ثالثاً برصيد 41 نقطة.

حضرت الإثارة في الشوط الأول، حيث بدأ الشباب بتهديد مرمى حارس الاتحاد "غروهي" عند الدقيقة السابعة من خلال تسديدة " جوانكا " التي تصدى لها الأول ببراعة.

لكن رد الاتحاد كان بهدف مستحق عند الدقيقة 12 إثر تسديدة من قدم عبد الرحمن العبود داخل الصندوق الشبابي.

سعى الشباب لتعديل النتيجة وتحقق له ذلك في الرمق الأخير من عمر الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة 43 عن طريق تسديدة لـ "سيبيستيان جونيور ".

وفي الشوط الثاني استطاع البديل الناجح فهد المولد تعزيز النتيجة لفريقه الاتحاد من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة 82.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:06 PM
اخر تعديل
11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:35 AM

الاتحاد يواصل تخصصه في ضرب الشباب.. ويقترب من الصدارة

في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
15
3,588

واصل الاتحاد "هيمنته" على مواجهاته أمام الشباب هذا الموسم، واستطاع أن يكسب ضيفه بثنائية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمتحرفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الشباب في الصدارة برصيد 45 نقطة، والاتحاد ثالثاً برصيد 41 نقطة.

حضرت الإثارة في الشوط الأول، حيث بدأ الشباب بتهديد مرمى حارس الاتحاد "غروهي" عند الدقيقة السابعة من خلال تسديدة " جوانكا " التي تصدى لها الأول ببراعة.

لكن رد الاتحاد كان بهدف مستحق عند الدقيقة 12 إثر تسديدة من قدم عبد الرحمن العبود داخل الصندوق الشبابي.

سعى الشباب لتعديل النتيجة وتحقق له ذلك في الرمق الأخير من عمر الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة 43 عن طريق تسديدة لـ "سيبيستيان جونيور ".

وفي الشوط الثاني استطاع البديل الناجح فهد المولد تعزيز النتيجة لفريقه الاتحاد من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة 82.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,097
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,815
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,241

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة