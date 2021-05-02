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البريد يعتمد تدشين فروعه الجديدة بهوية "سُبل" بالعاصمة الرياض

تهدف إلى تعزيز تجربة العميل وتقديم خدمات بريدية ولوجستية عالمية

دشن رئيس مؤسسة البريد السعودي "سُبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي الفروع الجديدة والتي تحمل الهوية الجديدة والتي تم تطبيقها في فرعي الروضة والياسمين في العاصمة الرياض، والذي سيكون بمثابة اللبنة الأولى لانطلاق مشروع تطوير الفروع في المستقبل تعزيزاً لاستراتيجية التحول والتي تهدف إلى تعزيز تجربة العميل وتقديم خدمات بريدية ولوجستية عالمية المستوى في جميع فروع سبل، حيث تم تصميم الفروع بشكل عصري ومميز وبتجهيزات خاصة لعملائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيقدم في الفرع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة مثل أوفر وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب المنتجات والخدمات مثل اكسبريس، اقتصادي، الرسائل، تجهيز الشحنات، تسليم واستلام منتجات التجارة الإلكترونية؛ وذلك للارتقاء بخدمة العملاء.

ويضم الفرع جهاز انتظار تفاعلياً للعملاء وجهاز تقييم الخدمات المقدمة ووسائل دفع متعددة إضافة لعدد من المرافق الأخرى مثل، متجر سُبل والذي سيقدم المستلزمات البريدية للعملاء، ركن التغليف، ركن الخدمات المالية بالشراكة مع البنك العربي الوطني، ركن تمويل الشركات والأفراد مع مرابحة مرنة، ركن رقمي للأعمال المصرفية، كما يتيح الفرع لعملائه العديد من الخدمات الإضافية ومن أبرزها خدمة الاستلام عبر السيارة، الشاشات الدعائية لأبرز المنتجات، وكذلك منطقة الخدمات والتي تعمل على مدار الساعة كمحطة الطرود.

وتعد هذه الفروع الخطوة الأولى لافتتاح فروع أخرى خلال هذا العام في كافة مدن المملكة تحمل هوية "سُبل"، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته التحول وتحقيق أهدافها في تقديم نموذج عمل مختلف يركز على تعزيز تجربة العميل ليكون البريد السعودي "سُبل" المشغل الوطني الرائد في الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة.

يذكر أن الفروع هي من أصل 8 نماذج سوف تطبق في جميع مناطق المملكة تم من خلالها تمكين المرأة في أول تجربة لقيادة شابات سعوديات لديهن "التأهيل والقدرة والشغف" مع فريق من 10 سيدات تم تأهيلهن في برنامج متخصص لمدة 60 يوماً ليرسموا قصة نجاح جديدة عنوانها دائماً التميز في تقديم الخدمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البريد يعتمد تدشين فروعه الجديدة بهوية "سُبل" بالعاصمة الرياض
سبق

دشن رئيس مؤسسة البريد السعودي "سُبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي الفروع الجديدة والتي تحمل الهوية الجديدة والتي تم تطبيقها في فرعي الروضة والياسمين في العاصمة الرياض، والذي سيكون بمثابة اللبنة الأولى لانطلاق مشروع تطوير الفروع في المستقبل تعزيزاً لاستراتيجية التحول والتي تهدف إلى تعزيز تجربة العميل وتقديم خدمات بريدية ولوجستية عالمية المستوى في جميع فروع سبل، حيث تم تصميم الفروع بشكل عصري ومميز وبتجهيزات خاصة لعملائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيقدم في الفرع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة مثل أوفر وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب المنتجات والخدمات مثل اكسبريس، اقتصادي، الرسائل، تجهيز الشحنات، تسليم واستلام منتجات التجارة الإلكترونية؛ وذلك للارتقاء بخدمة العملاء.

ويضم الفرع جهاز انتظار تفاعلياً للعملاء وجهاز تقييم الخدمات المقدمة ووسائل دفع متعددة إضافة لعدد من المرافق الأخرى مثل، متجر سُبل والذي سيقدم المستلزمات البريدية للعملاء، ركن التغليف، ركن الخدمات المالية بالشراكة مع البنك العربي الوطني، ركن تمويل الشركات والأفراد مع مرابحة مرنة، ركن رقمي للأعمال المصرفية، كما يتيح الفرع لعملائه العديد من الخدمات الإضافية ومن أبرزها خدمة الاستلام عبر السيارة، الشاشات الدعائية لأبرز المنتجات، وكذلك منطقة الخدمات والتي تعمل على مدار الساعة كمحطة الطرود.

وتعد هذه الفروع الخطوة الأولى لافتتاح فروع أخرى خلال هذا العام في كافة مدن المملكة تحمل هوية "سُبل"، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته التحول وتحقيق أهدافها في تقديم نموذج عمل مختلف يركز على تعزيز تجربة العميل ليكون البريد السعودي "سُبل" المشغل الوطني الرائد في الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة.

يذكر أن الفروع هي من أصل 8 نماذج سوف تطبق في جميع مناطق المملكة تم من خلالها تمكين المرأة في أول تجربة لقيادة شابات سعوديات لديهن "التأهيل والقدرة والشغف" مع فريق من 10 سيدات تم تأهيلهن في برنامج متخصص لمدة 60 يوماً ليرسموا قصة نجاح جديدة عنوانها دائماً التميز في تقديم الخدمة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
02:40 PM

البريد يعتمد تدشين فروعه الجديدة بهوية "سُبل" بالعاصمة الرياض

تهدف إلى تعزيز تجربة العميل وتقديم خدمات بريدية ولوجستية عالمية

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نافل السبيعي - الرياض
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دشن رئيس مؤسسة البريد السعودي "سُبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي الفروع الجديدة والتي تحمل الهوية الجديدة والتي تم تطبيقها في فرعي الروضة والياسمين في العاصمة الرياض، والذي سيكون بمثابة اللبنة الأولى لانطلاق مشروع تطوير الفروع في المستقبل تعزيزاً لاستراتيجية التحول والتي تهدف إلى تعزيز تجربة العميل وتقديم خدمات بريدية ولوجستية عالمية المستوى في جميع فروع سبل، حيث تم تصميم الفروع بشكل عصري ومميز وبتجهيزات خاصة لعملائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيقدم في الفرع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة مثل أوفر وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب المنتجات والخدمات مثل اكسبريس، اقتصادي، الرسائل، تجهيز الشحنات، تسليم واستلام منتجات التجارة الإلكترونية؛ وذلك للارتقاء بخدمة العملاء.

ويضم الفرع جهاز انتظار تفاعلياً للعملاء وجهاز تقييم الخدمات المقدمة ووسائل دفع متعددة إضافة لعدد من المرافق الأخرى مثل، متجر سُبل والذي سيقدم المستلزمات البريدية للعملاء، ركن التغليف، ركن الخدمات المالية بالشراكة مع البنك العربي الوطني، ركن تمويل الشركات والأفراد مع مرابحة مرنة، ركن رقمي للأعمال المصرفية، كما يتيح الفرع لعملائه العديد من الخدمات الإضافية ومن أبرزها خدمة الاستلام عبر السيارة، الشاشات الدعائية لأبرز المنتجات، وكذلك منطقة الخدمات والتي تعمل على مدار الساعة كمحطة الطرود.

وتعد هذه الفروع الخطوة الأولى لافتتاح فروع أخرى خلال هذا العام في كافة مدن المملكة تحمل هوية "سُبل"، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته التحول وتحقيق أهدافها في تقديم نموذج عمل مختلف يركز على تعزيز تجربة العميل ليكون البريد السعودي "سُبل" المشغل الوطني الرائد في الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة.

يذكر أن الفروع هي من أصل 8 نماذج سوف تطبق في جميع مناطق المملكة تم من خلالها تمكين المرأة في أول تجربة لقيادة شابات سعوديات لديهن "التأهيل والقدرة والشغف" مع فريق من 10 سيدات تم تأهيلهن في برنامج متخصص لمدة 60 يوماً ليرسموا قصة نجاح جديدة عنوانها دائماً التميز في تقديم الخدمة.

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