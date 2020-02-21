النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إضاءة أنوار "ليد" تخذل الأهالي في مخطط 7 بـ"الشرائع".. إضاءة أقل والألوان متفاوتة

بعد استبدالها من أعمدة الإنارة

بدت عدد من الشوارع في مخطط 7 بالشرائع، وكأن الظلام يلفها رغم أنه لم يمضِ على استبدال الأنوار القديمة في أعمدة الإنارة إلا قرابة 48 ساعة، واستبدالها بأنوار "ليد".

"سبق" وقفت ميدانياً على تلك الأعمدة والتي بدأت في الشارع الواحد بلونين فمنها الأزرق والأصفر، إذ تفاوتت قوتها وإنارة الشارع بحسب لون الإضاءة، ما جعل المكان يبدو ضعيف الإضاءة.

يذكر أن الإنارة السابقة والتي كانت في أعمدة الإنارة ذات قوة أفضل وأعلى من الحالية، والتي أحبطت أهالي بعض الأحياء وخاصة الإضاءة زرقاء اللون.

مكة المكرمة حي الشرائع

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
إضاءة أنوار "ليد" تخذل الأهالي في مخطط 7 بـ"الشرائع".. إضاءة أقل والألوان متفاوتة
سبق

بدت عدد من الشوارع في مخطط 7 بالشرائع، وكأن الظلام يلفها رغم أنه لم يمضِ على استبدال الأنوار القديمة في أعمدة الإنارة إلا قرابة 48 ساعة، واستبدالها بأنوار "ليد".

"سبق" وقفت ميدانياً على تلك الأعمدة والتي بدأت في الشارع الواحد بلونين فمنها الأزرق والأصفر، إذ تفاوتت قوتها وإنارة الشارع بحسب لون الإضاءة، ما جعل المكان يبدو ضعيف الإضاءة.

يذكر أن الإنارة السابقة والتي كانت في أعمدة الإنارة ذات قوة أفضل وأعلى من الحالية، والتي أحبطت أهالي بعض الأحياء وخاصة الإضاءة زرقاء اللون.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
11:57 PM

إضاءة أنوار "ليد" تخذل الأهالي في مخطط 7 بـ"الشرائع".. إضاءة أقل والألوان متفاوتة

بعد استبدالها من أعمدة الإنارة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,052

بدت عدد من الشوارع في مخطط 7 بالشرائع، وكأن الظلام يلفها رغم أنه لم يمضِ على استبدال الأنوار القديمة في أعمدة الإنارة إلا قرابة 48 ساعة، واستبدالها بأنوار "ليد".

"سبق" وقفت ميدانياً على تلك الأعمدة والتي بدأت في الشارع الواحد بلونين فمنها الأزرق والأصفر، إذ تفاوتت قوتها وإنارة الشارع بحسب لون الإضاءة، ما جعل المكان يبدو ضعيف الإضاءة.

يذكر أن الإنارة السابقة والتي كانت في أعمدة الإنارة ذات قوة أفضل وأعلى من الحالية، والتي أحبطت أهالي بعض الأحياء وخاصة الإضاءة زرقاء اللون.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,737
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,965
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,849

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة