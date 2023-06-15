جواب نهائي.. عودة الدوري المصري في 25 يوليو المقبل

الأهلي في الصدارة والمقاولون في الوصافة

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اليوم استئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم في 25 يوليو، بعد توقف لأشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.



وقال صبحي في مؤتمر صحافي: "عودة النشاط التدريبي لكرة القدم ستكون يوم 20 يونيو على أن يتاح بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم يوم 25 يوليو"، موضحاً أن المنافسات الرياضية التي لا تشهد احتكاكا مباشراً بين اللاعبين، ستعاود نشاطها في الأول من يوليو.



وأبان أن السلطات المعنية أعدت دليلاً إرشادياً لكيفية عودة النشاط الرياضي وفقاً لإجراءات احترازية قوية، وعلى كل هيئة ترغب في استئناف النشاط أن تراعي هذه الإرشادات".

وأضاف: "كل نشاط سيعود سيكون له احترازات عامة، وبعد الوفاء بها سيكون هناك احترازات خاصة لكل موقع، ومجالس إدارات كل هيئة ستكون مسؤولة عن تطبيق هذه الإجراءات".

