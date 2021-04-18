النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 916 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العتيبي" يقف على سير الاختبارات بمدارس الدمام ويتفقّد غرف الكنترول

تابع دخول الطلاب على منصة "مدرستي" وزار ثانوية الخبر

وسط منظومة خدمية تقنية متقدمة أدى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، باكورة اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني عن بُعْــد، يأتي ذلك وسط إطلاق تعليم المنطقة قاعة افتراضية وفريقًا مساندًا لدعم سير ‎الاختبارات تقنياً، والرد على كل الاستفسارات من جميع الفئات (معلم - طالب - ولي أمر)؛ وذلك لتجاوز أي صعوبات تقنية قد يتعرضون لها والعمل على وضع فرص التحسين لها.

وتفصيلاً، تفقّد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، ظهر اليوم، سير الاختبارات عبر جولات ميدانية قام بها شملت عدداً من مدارس تعليم المنطقة بوقوفه على غرف الكنترول، ومتابعته المباشرة لأداء الطلبة للاختبارات عبر منصة "مدرستي"، فضلاً عن لقائه بقادة تلك المدارس وعدد من ومعلميها والمشرفين ومناقشتهم حول الخطط الموضوعة للاختبارات ووضع فرص التحسين لها بما يحقق الأهداف المنشودة.

ووقف مدير "التعليم" ضمن زياراته الميدانية على ثانوية الخبر، ولقاء جمعه بقائدها تركي الحربي وعدد من المعلمين تخللها مناقشة عدة جوانب تصب جميعها في جانب الاطمئنان على سير الاختبارات عن بُعْــد.

فيما أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات مبكراً على استعدادات بدء مدارس المنطقة في الاختبارات عن بُعْــــد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العتيبي" يقف على سير الاختبارات بمدارس الدمام ويتفقّد غرف الكنترول
سبق

وسط منظومة خدمية تقنية متقدمة أدى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، باكورة اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني عن بُعْــد، يأتي ذلك وسط إطلاق تعليم المنطقة قاعة افتراضية وفريقًا مساندًا لدعم سير ‎الاختبارات تقنياً، والرد على كل الاستفسارات من جميع الفئات (معلم - طالب - ولي أمر)؛ وذلك لتجاوز أي صعوبات تقنية قد يتعرضون لها والعمل على وضع فرص التحسين لها.

وتفصيلاً، تفقّد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، ظهر اليوم، سير الاختبارات عبر جولات ميدانية قام بها شملت عدداً من مدارس تعليم المنطقة بوقوفه على غرف الكنترول، ومتابعته المباشرة لأداء الطلبة للاختبارات عبر منصة "مدرستي"، فضلاً عن لقائه بقادة تلك المدارس وعدد من ومعلميها والمشرفين ومناقشتهم حول الخطط الموضوعة للاختبارات ووضع فرص التحسين لها بما يحقق الأهداف المنشودة.

ووقف مدير "التعليم" ضمن زياراته الميدانية على ثانوية الخبر، ولقاء جمعه بقائدها تركي الحربي وعدد من المعلمين تخللها مناقشة عدة جوانب تصب جميعها في جانب الاطمئنان على سير الاختبارات عن بُعْــد.

فيما أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات مبكراً على استعدادات بدء مدارس المنطقة في الاختبارات عن بُعْــــد.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
04:14 PM

"العتيبي" يقف على سير الاختبارات بمدارس الدمام ويتفقّد غرف الكنترول

تابع دخول الطلاب على منصة "مدرستي" وزار ثانوية الخبر

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
77

وسط منظومة خدمية تقنية متقدمة أدى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، باكورة اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني عن بُعْــد، يأتي ذلك وسط إطلاق تعليم المنطقة قاعة افتراضية وفريقًا مساندًا لدعم سير ‎الاختبارات تقنياً، والرد على كل الاستفسارات من جميع الفئات (معلم - طالب - ولي أمر)؛ وذلك لتجاوز أي صعوبات تقنية قد يتعرضون لها والعمل على وضع فرص التحسين لها.

وتفصيلاً، تفقّد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، ظهر اليوم، سير الاختبارات عبر جولات ميدانية قام بها شملت عدداً من مدارس تعليم المنطقة بوقوفه على غرف الكنترول، ومتابعته المباشرة لأداء الطلبة للاختبارات عبر منصة "مدرستي"، فضلاً عن لقائه بقادة تلك المدارس وعدد من ومعلميها والمشرفين ومناقشتهم حول الخطط الموضوعة للاختبارات ووضع فرص التحسين لها بما يحقق الأهداف المنشودة.

ووقف مدير "التعليم" ضمن زياراته الميدانية على ثانوية الخبر، ولقاء جمعه بقائدها تركي الحربي وعدد من المعلمين تخللها مناقشة عدة جوانب تصب جميعها في جانب الاطمئنان على سير الاختبارات عن بُعْــد.

فيما أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات مبكراً على استعدادات بدء مدارس المنطقة في الاختبارات عن بُعْــــد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,089
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,444
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,481

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة