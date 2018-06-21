"الحصيني": كتلة هوائية شديدة الحرارة تشهدها جدة

تستمر 3 أيام .. وتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ٥٠ مئوية

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتأثر محافظة جدة في منطقة مكة المكرّمة بكتلة هوائية شديدة الحرارة لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الجمعة، حيث تقترب درجة الحرارة العظمى فيها من 50 درجة مئوية.

وقال "الحصيني"؛ مناطق: الرياض والقصيم والشرقية وحائل والشمالية والجوف تتمتع بأجواء حارة نهاراً تميل للاعتدال ليلاً معتدلةً فجراً، بعد أن كانت حارة جداً الأيام الماضية.

هذا وقد هاجمت موجة حر شديدة مدينة جدة، اليوم الجُمعة، حيث لامست درجة الحرارة 48 درجة مئوية في منتصف النهار.

ووفقاً لمواقع متخصصة في الطقس، فإن الموجة الساخنة التي دهمت المحافظة الغربية في أول أيام الانقلاب الصيفي جاءت نتيجة رياح شرقية جافة نشطة السرعة، أسهمت في رفع درجات الحرارة بحدود 9 درجات مئوية مُقارنة بيوم الخميس، الذي لم تتجاوز فيه درجة الحرارة العظمى حاجز الـ 36 درجة مئوية.

ويُتوقع أن يتسبّب نشاط الرياح الشرقية الجافة في إثارة الأتربة والغبار بشكل محلي، وربما تدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية، خاصة في الأجزاء الشرقية والداخلية من مدينة جدة، في حين تُعاود درجات الحرارة الانخفاض من جديد نهار السبت، لتصبح العُظمى بحدود 37 درجة مئوية.

وأشار المختصّون إلى ضرورة تجنب التعرُّض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة في ذروة النهار في وقتَي الظهر والعصر.