النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غداً.. قرار إلزام محطات الوقود بتوفير "الدفع الإلكتروني" يدخل حيز التنفيذ

جولات تفتيشية ميدانية ومخالفة غير الملتزمين

يدخل، يوم غدٍ الأحد، قرار إلزام محطات الوقود بتوفير وسيلة الدفع الإلكترونية "مدى"؛ حيز التنفيذ، وتبدأ بموجبه الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من التزامهم بالقرار، ومخالفة المماطلين في ذلك.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أعلن ‏أنه يبدأ يوم غدٍ الأحد الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني"، إحدى مبادرات البرنامج.

وأضاف أنه سيتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً ، ابتداءً من ١١/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.

وأوضح أنه تم تحديد خطة زمنية من ست مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٠م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غداً.. قرار إلزام محطات الوقود بتوفير "الدفع الإلكتروني" يدخل حيز التنفيذ
سبق

يدخل، يوم غدٍ الأحد، قرار إلزام محطات الوقود بتوفير وسيلة الدفع الإلكترونية "مدى"؛ حيز التنفيذ، وتبدأ بموجبه الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من التزامهم بالقرار، ومخالفة المماطلين في ذلك.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أعلن ‏أنه يبدأ يوم غدٍ الأحد الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني"، إحدى مبادرات البرنامج.

وأضاف أنه سيتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً ، ابتداءً من ١١/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.

وأوضح أنه تم تحديد خطة زمنية من ست مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٠م.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
07:02 PM

غداً.. قرار إلزام محطات الوقود بتوفير "الدفع الإلكتروني" يدخل حيز التنفيذ

جولات تفتيشية ميدانية ومخالفة غير الملتزمين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
13
37,893

يدخل، يوم غدٍ الأحد، قرار إلزام محطات الوقود بتوفير وسيلة الدفع الإلكترونية "مدى"؛ حيز التنفيذ، وتبدأ بموجبه الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من التزامهم بالقرار، ومخالفة المماطلين في ذلك.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أعلن ‏أنه يبدأ يوم غدٍ الأحد الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني"، إحدى مبادرات البرنامج.

وأضاف أنه سيتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً ، ابتداءً من ١١/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.

وأوضح أنه تم تحديد خطة زمنية من ست مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٠م.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,951
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,775
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,963
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,736

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة