غداً.. قرار إلزام محطات الوقود بتوفير "الدفع الإلكتروني" يدخل حيز التنفيذ

جولات تفتيشية ميدانية ومخالفة غير الملتزمين

يدخل، يوم غدٍ الأحد، قرار إلزام محطات الوقود بتوفير وسيلة الدفع الإلكترونية "مدى"؛ حيز التنفيذ، وتبدأ بموجبه الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من التزامهم بالقرار، ومخالفة المماطلين في ذلك.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أعلن ‏أنه يبدأ يوم غدٍ الأحد الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني"، إحدى مبادرات البرنامج.

وأضاف أنه سيتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً ، ابتداءً من ١١/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.

وأوضح أنه تم تحديد خطة زمنية من ست مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٠م.