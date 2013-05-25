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"أمانة الرياض" تستكمل التصاميم النهائية لتطوير موقع "جبل أبو مخروق"

تمهيدًا للبدء بأعمال تطويره ضمن جهود إعادة التنمية بالمواقع التاريخية

استكملت أمانة منطقة الرياض التصاميم النهائية لموقع جبل أبو مخروق الذي يقع في حي الملز وسط العاصمة تمهيدًا للبدء بأعمال تطويره ضمن جهود إعادة التنمية في المواقع التاريخية بالمدينة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية السعودية ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الطموحة للرياض.

وحرصت أمانة الرياض على اعتماد التصاميم المنسجمة مع قيمة جبل أبو مخروق التاريخية، ومميزاته البيئية والطبيعية، التي تتضمن التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء، وتوفير خيارات ترفيهية متعددة في الموقع، وتقديم الحلول الحضرية والمستدامة؛ ليستعيد الجبل مكانته، ويشكل وجهة رئيسية لسكان المدينة وزوارها.

واستلهمت الأمانة تصاميمها النهائية من المشاركات الفائزة في مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق، التي شهدت مشاركة ٢٣٠ متسابقًا، طُرحت أعمالهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين في المجالات العمرانية والمعمارية، وشارك السكان في اختيار التصاميم الفائزة من خلال التصويت الإلكتروني بإجمالي أصوات بلغ ٨٣،٠٩٣ صوتًا.

وتأتي خطوة استكمال تصاميم موقع جبل أبو مخروق متماشية مع استراتيجية أمانة منطقة الرياض لتطوير المواقع التاريخية في المدينة، وتنفيذ المشاريع النوعية المنسجمة مع جهود إعادة التنمية وسط العاصمة للاستفادة المثلى من المكونات الطبيعية والبيئية في مدينة الرياض.

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"أمانة الرياض" تستكمل التصاميم النهائية لتطوير موقع "جبل أبو مخروق"
سبق

استكملت أمانة منطقة الرياض التصاميم النهائية لموقع جبل أبو مخروق الذي يقع في حي الملز وسط العاصمة تمهيدًا للبدء بأعمال تطويره ضمن جهود إعادة التنمية في المواقع التاريخية بالمدينة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية السعودية ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الطموحة للرياض.

وحرصت أمانة الرياض على اعتماد التصاميم المنسجمة مع قيمة جبل أبو مخروق التاريخية، ومميزاته البيئية والطبيعية، التي تتضمن التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء، وتوفير خيارات ترفيهية متعددة في الموقع، وتقديم الحلول الحضرية والمستدامة؛ ليستعيد الجبل مكانته، ويشكل وجهة رئيسية لسكان المدينة وزوارها.

واستلهمت الأمانة تصاميمها النهائية من المشاركات الفائزة في مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق، التي شهدت مشاركة ٢٣٠ متسابقًا، طُرحت أعمالهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين في المجالات العمرانية والمعمارية، وشارك السكان في اختيار التصاميم الفائزة من خلال التصويت الإلكتروني بإجمالي أصوات بلغ ٨٣،٠٩٣ صوتًا.

وتأتي خطوة استكمال تصاميم موقع جبل أبو مخروق متماشية مع استراتيجية أمانة منطقة الرياض لتطوير المواقع التاريخية في المدينة، وتنفيذ المشاريع النوعية المنسجمة مع جهود إعادة التنمية وسط العاصمة للاستفادة المثلى من المكونات الطبيعية والبيئية في مدينة الرياض.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
10:39 PM

"أمانة الرياض" تستكمل التصاميم النهائية لتطوير موقع "جبل أبو مخروق"

تمهيدًا للبدء بأعمال تطويره ضمن جهود إعادة التنمية بالمواقع التاريخية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استكملت أمانة منطقة الرياض التصاميم النهائية لموقع جبل أبو مخروق الذي يقع في حي الملز وسط العاصمة تمهيدًا للبدء بأعمال تطويره ضمن جهود إعادة التنمية في المواقع التاريخية بالمدينة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية السعودية ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الطموحة للرياض.

وحرصت أمانة الرياض على اعتماد التصاميم المنسجمة مع قيمة جبل أبو مخروق التاريخية، ومميزاته البيئية والطبيعية، التي تتضمن التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء، وتوفير خيارات ترفيهية متعددة في الموقع، وتقديم الحلول الحضرية والمستدامة؛ ليستعيد الجبل مكانته، ويشكل وجهة رئيسية لسكان المدينة وزوارها.

واستلهمت الأمانة تصاميمها النهائية من المشاركات الفائزة في مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق، التي شهدت مشاركة ٢٣٠ متسابقًا، طُرحت أعمالهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين في المجالات العمرانية والمعمارية، وشارك السكان في اختيار التصاميم الفائزة من خلال التصويت الإلكتروني بإجمالي أصوات بلغ ٨٣،٠٩٣ صوتًا.

وتأتي خطوة استكمال تصاميم موقع جبل أبو مخروق متماشية مع استراتيجية أمانة منطقة الرياض لتطوير المواقع التاريخية في المدينة، وتنفيذ المشاريع النوعية المنسجمة مع جهود إعادة التنمية وسط العاصمة للاستفادة المثلى من المكونات الطبيعية والبيئية في مدينة الرياض.

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