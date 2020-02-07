نادي الحي السنوسي يلفت الأنظار في منافسات الأندية بمنطقة جازان

تألق في الإلقاء وتنس الطاولة والخط العربي.. ولقي إشادة واسعة

استطاع نادي الحي السنوسي بجازان لفت الأنظار في المنافسة التي تم تنظيمها من قبل أندية الأحياء في المنطقة مؤخراً بعد منافسة وتألق المشاركين من خلاله في عدد من الأنشطة.

وتفصيلاً، استطاع طلاب نادي الحي السنوسي المنافسة في مسابقة الإلقاء المرتجل ومسابقة تنس الطاولة والخط العربي حيث إنه لقي إشادة واسعة من الجميع نظير الجهود المبذولة التي يقوم بها القائمون عليه وأشرف على الأنشطة كل من خالد باعش وأحمد باسودان وعلوان عقيل.

يشار إلى أن أندية الحي الترفيهية التعليمية قد اختتمت الأسبوع الماضي المسابقات التي نفذت داخل الأندية خلال شهر يناير وشارك فيها أكثر من "3000" طالب وطالبة.

وفي هذا الصدد، أوضح محمد النعمي مدير إدارة النشاط الطلابي ممثل أندية الحي "بنين"، أن المسابقات تنوعت بين الجوانب العلمية والرياضية، مشيراً إلى أن هذه المسابقات تسهم في تحسين نواتج التعلم من خلال تركيزها على مجالات تساعد الطلاب على زيادة التحصيل كالخط العربي والإلقاء، كما تنسجم مع برنامج جودة الحياة وتساعدهم على تنمية مواهبهم الرياضية، مضيفاً أن الأندية مستمرة في تقديم العديد من البرامج النوعية وتفتح أبوابها لجميع الفئات العمرية.

ومن جهتها، أوضحت إشراق ولي مديرة إدارة نشاط الطالبات ممثلة أندية الحي "بنات"، أن المسابقات أتاحت للطلاب والطالبات الفرصة للتعلم وإطلاق العنان للتفكير والتخطيط وسط أجواء ممتعة كما بثت روح الثقة بالنفس والتعاون بينهم، مشيدة بالإقبال الكبير الذي شهدته الأندية والمواهب الكبيرة التي شاركت في المسابقات.

يذكر أن المسابقات تنوعت بين الخط العربي والإلقاء المرتجل وكرة الطاولة والريشة الطائرة والمسرح والفنون التشكيلية والتصوير والمسابقات الثقافية والتقنية وغيرها.