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شاهد.. كيف تسبب إطعام الحمام على الأرصفة بإحداث تشوه بصري؟

أسهم في تكاثر القوارض والكلاب الضالة

بنية الصدقة والإحسان، برر مقدمو الطعام للطيور والقطط على الأرصفة في شوارع العاصمة المقدسة وضعهم لبقايا الطعام والمياه على أرصفة الشوارع.

"سبق" وثقت جانبًا من ذلك التصرف والذي أحدث تشوهاً بصرياً وتجمعًا للحشرات للاقتيات على الأطعمة المتناثرة على الرصيف، بقايا الأطعمة تسببت في تغير لون الرصيف بشكل أحدث تشوهاً بصرياً وصحياً ساهم في تكاثر القوارض والكلاب الضالة.

وبذلت أمانة العاصمة المقدسة جهوداً حثيثة في محاربة هذه الظاهرة عن طريق تنفيذ عدد من الحملات لتعقيم ورش الأرصفة والتحذير من أن مشربيات الحمام من أفضل البيئات لتكاثر البعوض وما ينقله من أخطار.

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شاهد.. كيف تسبب إطعام الحمام على الأرصفة بإحداث تشوه بصري؟
سبق

بنية الصدقة والإحسان، برر مقدمو الطعام للطيور والقطط على الأرصفة في شوارع العاصمة المقدسة وضعهم لبقايا الطعام والمياه على أرصفة الشوارع.

"سبق" وثقت جانبًا من ذلك التصرف والذي أحدث تشوهاً بصرياً وتجمعًا للحشرات للاقتيات على الأطعمة المتناثرة على الرصيف، بقايا الأطعمة تسببت في تغير لون الرصيف بشكل أحدث تشوهاً بصرياً وصحياً ساهم في تكاثر القوارض والكلاب الضالة.

وبذلت أمانة العاصمة المقدسة جهوداً حثيثة في محاربة هذه الظاهرة عن طريق تنفيذ عدد من الحملات لتعقيم ورش الأرصفة والتحذير من أن مشربيات الحمام من أفضل البيئات لتكاثر البعوض وما ينقله من أخطار.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
07:19 PM

شاهد.. كيف تسبب إطعام الحمام على الأرصفة بإحداث تشوه بصري؟

أسهم في تكاثر القوارض والكلاب الضالة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
8
5,256

بنية الصدقة والإحسان، برر مقدمو الطعام للطيور والقطط على الأرصفة في شوارع العاصمة المقدسة وضعهم لبقايا الطعام والمياه على أرصفة الشوارع.

"سبق" وثقت جانبًا من ذلك التصرف والذي أحدث تشوهاً بصرياً وتجمعًا للحشرات للاقتيات على الأطعمة المتناثرة على الرصيف، بقايا الأطعمة تسببت في تغير لون الرصيف بشكل أحدث تشوهاً بصرياً وصحياً ساهم في تكاثر القوارض والكلاب الضالة.

وبذلت أمانة العاصمة المقدسة جهوداً حثيثة في محاربة هذه الظاهرة عن طريق تنفيذ عدد من الحملات لتعقيم ورش الأرصفة والتحذير من أن مشربيات الحمام من أفضل البيئات لتكاثر البعوض وما ينقله من أخطار.

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