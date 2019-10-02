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"أزمة 4+4+4" تعصف بنصف مليون طالب تركي.. ما القصة؟!

"أنقرة" تتذيّل قائمة "OECD" من حيث نصيب الدارس من الإنفاق

بدأت وزارة التعليم التركية، البحث عن حلول لاستيعاب 500 ألف طالب بعدما عجزت عن إنشاء مدارس جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية القائمة.

وذكرت صحيفة "جمهورييت"، أن وزارة التعليم التركية ستواجه لأول مرة زيادة في عدد طلاب المرحلة الثانوية عقب التعديلات التي أبرمت على سن بدء المدرسة في نظام 4+4+4 الذي تم تفعيله عام 2012.

وأضافت الصحيفة أن مصادر مطلعة بوزارة التعليم أكدت عجز ميزانية الوزارة بسبب الأزمة الاقتصادية، وأنها تمتلك موارد تمكنها فقط من استكمال المنشآت الحالية، ولن تتمكن من تخصيص موارد للاستثمارات الجديدة.

ووفق "زمان" التركية، فخلال عام 2020 سيجب على الوزارة، التي تعمل سنوياً على تسكين نحو مليون طالب بالمدارس الثانوية، تسكين 500 ألف طالب إضافي في المدارس الحالية، حيث تبحث الوزارة تحويل عديد من المدارس الثانوية إلى التعليم المزدوج كحل لهذه الأزمة.

وتأتي تركيا في ذيل قائمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم، بحسب تقرير الأخير حول التعليم في الدول الأعضاء؛ حيث أوضح التقرير أن تركيا جاءت بالقائمة الثالثة، متقدمة على كل من المكسيك وكولومبيا، بينما جاءت لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا كأكثر الدول استثماراً في مجالات التعليم.

وبحسب التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية الحكومية التركية، فإن نسب إنفاق الحكومة على التعليم بلغت 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، وأوضحت تقارير عام 2016، أن إجمالي ما تنفقه الحكومة على الطالب في المنظومة التعليمية التركية 5 آلاف و633 دولاراً أمريكياً منذ مراحل التعليم الأساسي حتى التعليم الجامعي. بينما يبلغ متوسط الإنفاق في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 10 آلاف و502 دولار أمريكي.

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"أزمة 4+4+4" تعصف بنصف مليون طالب تركي.. ما القصة؟!
سبق

بدأت وزارة التعليم التركية، البحث عن حلول لاستيعاب 500 ألف طالب بعدما عجزت عن إنشاء مدارس جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية القائمة.

وذكرت صحيفة "جمهورييت"، أن وزارة التعليم التركية ستواجه لأول مرة زيادة في عدد طلاب المرحلة الثانوية عقب التعديلات التي أبرمت على سن بدء المدرسة في نظام 4+4+4 الذي تم تفعيله عام 2012.

وأضافت الصحيفة أن مصادر مطلعة بوزارة التعليم أكدت عجز ميزانية الوزارة بسبب الأزمة الاقتصادية، وأنها تمتلك موارد تمكنها فقط من استكمال المنشآت الحالية، ولن تتمكن من تخصيص موارد للاستثمارات الجديدة.

ووفق "زمان" التركية، فخلال عام 2020 سيجب على الوزارة، التي تعمل سنوياً على تسكين نحو مليون طالب بالمدارس الثانوية، تسكين 500 ألف طالب إضافي في المدارس الحالية، حيث تبحث الوزارة تحويل عديد من المدارس الثانوية إلى التعليم المزدوج كحل لهذه الأزمة.

وتأتي تركيا في ذيل قائمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم، بحسب تقرير الأخير حول التعليم في الدول الأعضاء؛ حيث أوضح التقرير أن تركيا جاءت بالقائمة الثالثة، متقدمة على كل من المكسيك وكولومبيا، بينما جاءت لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا كأكثر الدول استثماراً في مجالات التعليم.

وبحسب التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية الحكومية التركية، فإن نسب إنفاق الحكومة على التعليم بلغت 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، وأوضحت تقارير عام 2016، أن إجمالي ما تنفقه الحكومة على الطالب في المنظومة التعليمية التركية 5 آلاف و633 دولاراً أمريكياً منذ مراحل التعليم الأساسي حتى التعليم الجامعي. بينما يبلغ متوسط الإنفاق في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 10 آلاف و502 دولار أمريكي.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:02 AM

"أزمة 4+4+4" تعصف بنصف مليون طالب تركي.. ما القصة؟!

"أنقرة" تتذيّل قائمة "OECD" من حيث نصيب الدارس من الإنفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت وزارة التعليم التركية، البحث عن حلول لاستيعاب 500 ألف طالب بعدما عجزت عن إنشاء مدارس جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية القائمة.

وذكرت صحيفة "جمهورييت"، أن وزارة التعليم التركية ستواجه لأول مرة زيادة في عدد طلاب المرحلة الثانوية عقب التعديلات التي أبرمت على سن بدء المدرسة في نظام 4+4+4 الذي تم تفعيله عام 2012.

وأضافت الصحيفة أن مصادر مطلعة بوزارة التعليم أكدت عجز ميزانية الوزارة بسبب الأزمة الاقتصادية، وأنها تمتلك موارد تمكنها فقط من استكمال المنشآت الحالية، ولن تتمكن من تخصيص موارد للاستثمارات الجديدة.

ووفق "زمان" التركية، فخلال عام 2020 سيجب على الوزارة، التي تعمل سنوياً على تسكين نحو مليون طالب بالمدارس الثانوية، تسكين 500 ألف طالب إضافي في المدارس الحالية، حيث تبحث الوزارة تحويل عديد من المدارس الثانوية إلى التعليم المزدوج كحل لهذه الأزمة.

وتأتي تركيا في ذيل قائمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم، بحسب تقرير الأخير حول التعليم في الدول الأعضاء؛ حيث أوضح التقرير أن تركيا جاءت بالقائمة الثالثة، متقدمة على كل من المكسيك وكولومبيا، بينما جاءت لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا كأكثر الدول استثماراً في مجالات التعليم.

وبحسب التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية الحكومية التركية، فإن نسب إنفاق الحكومة على التعليم بلغت 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، وأوضحت تقارير عام 2016، أن إجمالي ما تنفقه الحكومة على الطالب في المنظومة التعليمية التركية 5 آلاف و633 دولاراً أمريكياً منذ مراحل التعليم الأساسي حتى التعليم الجامعي. بينما يبلغ متوسط الإنفاق في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 10 آلاف و502 دولار أمريكي.

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