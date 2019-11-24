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"الهلال" محذرًا: "الخرز الممغنط" أدخل العديد من أطفالنا إلى المستشفيات

قال: عانوا من سدد بالأمعاء واحتاجوا جراحات عاجلة

حذر الكاتب الصحفي عبدالله الهلال بشدة من لعبة أطفال هي "الخرز الممغنط"، مؤكدًا أنها كانت وراء دخول العديد من أطفال المملكة إلى المستشفيات، مصابين بسدد في الأمعاء مع قيء وانتفاخ بالبطن وانثقاب أحيانًا، حتى وصل الأمر إلى إلى حدوث غرغرينا، لافتًا إلى أن هذه الخرزات تباع لدى محلات ألعاب الأطفال.

وفي مقاله "خطورة الخرز الممغنط على حياة الأطفال" بصحيفة "الوطن"، يقول الهلال: "نظرًا لورود عدد من حالات الأطفال بأعمار مختلفة، وبشكل متزايد لمستشفيات عدة بالمملكة، يعانون حالات بطن حادة، وسددا بالأمعاء، نتيجة بلع لعبة الخرز الممغنط (حيث لم يخطر ببال أسرهم مدى خطورة هذا الخرز على حياة أطفالهم)، واحتاج أغلبهم لتدخل جراحي عاجل، حيث تسببت الحبيبات الممغنطة بانجذاب أجزاء من الأمعاء والتصاقها ببعضها البعض، ومن ثم تسببت بسدد في الأمعاء مع قيء وانتفاخ بالبطن وانثقاب في عدد منها، وتسرب محتوياتها بالبطن، بالإضافة إلى حدوث غرغرين في بعض الأجزاء".

ويضيف الهلال: "هذه الخرزات قد تباع لدى محلات ألعاب الأطفال أو تطلب من مواقع التسوق الإلكتروني.. وقد نتج عنها في بعض دول العالم حالات وفيات بين الأطفال أو فقد لأجزاء من الأمعاء. ويعد بلعها أكثر خطرًا من بلع أقراص البطارية والأجسام الحادة".

وينهي الهلال بأنه "قد منعت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا بيعها وتداولها على أراضيها. نرجو تجنب شرائها والتخلص منها بطريقة آمنة، والتحذير من خطورتها وإبعادها عن الأطفال. حفظ الله لكم أبناءكم ووقاهم كل شر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهلال" محذرًا: "الخرز الممغنط" أدخل العديد من أطفالنا إلى المستشفيات
سبق

حذر الكاتب الصحفي عبدالله الهلال بشدة من لعبة أطفال هي "الخرز الممغنط"، مؤكدًا أنها كانت وراء دخول العديد من أطفال المملكة إلى المستشفيات، مصابين بسدد في الأمعاء مع قيء وانتفاخ بالبطن وانثقاب أحيانًا، حتى وصل الأمر إلى إلى حدوث غرغرينا، لافتًا إلى أن هذه الخرزات تباع لدى محلات ألعاب الأطفال.

وفي مقاله "خطورة الخرز الممغنط على حياة الأطفال" بصحيفة "الوطن"، يقول الهلال: "نظرًا لورود عدد من حالات الأطفال بأعمار مختلفة، وبشكل متزايد لمستشفيات عدة بالمملكة، يعانون حالات بطن حادة، وسددا بالأمعاء، نتيجة بلع لعبة الخرز الممغنط (حيث لم يخطر ببال أسرهم مدى خطورة هذا الخرز على حياة أطفالهم)، واحتاج أغلبهم لتدخل جراحي عاجل، حيث تسببت الحبيبات الممغنطة بانجذاب أجزاء من الأمعاء والتصاقها ببعضها البعض، ومن ثم تسببت بسدد في الأمعاء مع قيء وانتفاخ بالبطن وانثقاب في عدد منها، وتسرب محتوياتها بالبطن، بالإضافة إلى حدوث غرغرين في بعض الأجزاء".

ويضيف الهلال: "هذه الخرزات قد تباع لدى محلات ألعاب الأطفال أو تطلب من مواقع التسوق الإلكتروني.. وقد نتج عنها في بعض دول العالم حالات وفيات بين الأطفال أو فقد لأجزاء من الأمعاء. ويعد بلعها أكثر خطرًا من بلع أقراص البطارية والأجسام الحادة".

وينهي الهلال بأنه "قد منعت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا بيعها وتداولها على أراضيها. نرجو تجنب شرائها والتخلص منها بطريقة آمنة، والتحذير من خطورتها وإبعادها عن الأطفال. حفظ الله لكم أبناءكم ووقاهم كل شر".

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
04:10 PM

"الهلال" محذرًا: "الخرز الممغنط" أدخل العديد من أطفالنا إلى المستشفيات

قال: عانوا من سدد بالأمعاء واحتاجوا جراحات عاجلة

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,784

حذر الكاتب الصحفي عبدالله الهلال بشدة من لعبة أطفال هي "الخرز الممغنط"، مؤكدًا أنها كانت وراء دخول العديد من أطفال المملكة إلى المستشفيات، مصابين بسدد في الأمعاء مع قيء وانتفاخ بالبطن وانثقاب أحيانًا، حتى وصل الأمر إلى إلى حدوث غرغرينا، لافتًا إلى أن هذه الخرزات تباع لدى محلات ألعاب الأطفال.

وفي مقاله "خطورة الخرز الممغنط على حياة الأطفال" بصحيفة "الوطن"، يقول الهلال: "نظرًا لورود عدد من حالات الأطفال بأعمار مختلفة، وبشكل متزايد لمستشفيات عدة بالمملكة، يعانون حالات بطن حادة، وسددا بالأمعاء، نتيجة بلع لعبة الخرز الممغنط (حيث لم يخطر ببال أسرهم مدى خطورة هذا الخرز على حياة أطفالهم)، واحتاج أغلبهم لتدخل جراحي عاجل، حيث تسببت الحبيبات الممغنطة بانجذاب أجزاء من الأمعاء والتصاقها ببعضها البعض، ومن ثم تسببت بسدد في الأمعاء مع قيء وانتفاخ بالبطن وانثقاب في عدد منها، وتسرب محتوياتها بالبطن، بالإضافة إلى حدوث غرغرين في بعض الأجزاء".

ويضيف الهلال: "هذه الخرزات قد تباع لدى محلات ألعاب الأطفال أو تطلب من مواقع التسوق الإلكتروني.. وقد نتج عنها في بعض دول العالم حالات وفيات بين الأطفال أو فقد لأجزاء من الأمعاء. ويعد بلعها أكثر خطرًا من بلع أقراص البطارية والأجسام الحادة".

وينهي الهلال بأنه "قد منعت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا بيعها وتداولها على أراضيها. نرجو تجنب شرائها والتخلص منها بطريقة آمنة، والتحذير من خطورتها وإبعادها عن الأطفال. حفظ الله لكم أبناءكم ووقاهم كل شر".

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