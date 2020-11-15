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"مياه القصيم" تعلن تشغيل شبكات الصرف الصحي جنوب حي الخليج ببريدة

بهدف رفع الضرر البيئي عن سكان الحي.. استهدف خدمة أكثر من 1368 نسمة

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، الانتهاء من تنفيذ أعمال خط النقل الرئيس والشبكات الداخلية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي جنوب حي الخليج بمدينة بريدة، وإدخالها حيز الخدمة، بهدف رفع الضرر البيئي عن سكان الحي.

واستهدف المشروع خدمة أكثر من 1368 نسمة يسكنون في 177 عقاراً، وذلك من ضمن خططها لزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية بمدينة بريدة من خلال إنشاء شبكات الصرف الصحي، والتوصيلات المنزلية.

وأوضح مدير عام الإدارة لخدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي، أنه نظراً لأهمية رفع الضرر البيئي عن سكان الحي، فقد أُعطي إنشاء شبكات صرف صحي جنوب حي الخليج أولوية قصوى للتنفيذ.

وأفاد المهندس الفريحي، بأنه تم الانتهاء من أعمال مد نحو 5 آلاف متر طولي من الخطوط الرئيسة والشبكات، وبأقطار مختلفة تتراوح ما بين 200 ملم و300 ملم، بهدف رفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة؛ وذلك من خلال حزمة مشاريع البنية التحتية المنفذة والجاري تنفيذها، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية بمنطقة القصيم، وتقديم أفضل الخدمات البيئية لجميع المستفيدين، وفق رؤية المملكة 2030.

شركة المياه الوطنية منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مياه القصيم" تعلن تشغيل شبكات الصرف الصحي جنوب حي الخليج ببريدة
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، الانتهاء من تنفيذ أعمال خط النقل الرئيس والشبكات الداخلية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي جنوب حي الخليج بمدينة بريدة، وإدخالها حيز الخدمة، بهدف رفع الضرر البيئي عن سكان الحي.

واستهدف المشروع خدمة أكثر من 1368 نسمة يسكنون في 177 عقاراً، وذلك من ضمن خططها لزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية بمدينة بريدة من خلال إنشاء شبكات الصرف الصحي، والتوصيلات المنزلية.

وأوضح مدير عام الإدارة لخدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي، أنه نظراً لأهمية رفع الضرر البيئي عن سكان الحي، فقد أُعطي إنشاء شبكات صرف صحي جنوب حي الخليج أولوية قصوى للتنفيذ.

وأفاد المهندس الفريحي، بأنه تم الانتهاء من أعمال مد نحو 5 آلاف متر طولي من الخطوط الرئيسة والشبكات، وبأقطار مختلفة تتراوح ما بين 200 ملم و300 ملم، بهدف رفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة؛ وذلك من خلال حزمة مشاريع البنية التحتية المنفذة والجاري تنفيذها، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية بمنطقة القصيم، وتقديم أفضل الخدمات البيئية لجميع المستفيدين، وفق رؤية المملكة 2030.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:07 PM

"مياه القصيم" تعلن تشغيل شبكات الصرف الصحي جنوب حي الخليج ببريدة

بهدف رفع الضرر البيئي عن سكان الحي.. استهدف خدمة أكثر من 1368 نسمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، الانتهاء من تنفيذ أعمال خط النقل الرئيس والشبكات الداخلية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي جنوب حي الخليج بمدينة بريدة، وإدخالها حيز الخدمة، بهدف رفع الضرر البيئي عن سكان الحي.

واستهدف المشروع خدمة أكثر من 1368 نسمة يسكنون في 177 عقاراً، وذلك من ضمن خططها لزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية بمدينة بريدة من خلال إنشاء شبكات الصرف الصحي، والتوصيلات المنزلية.

وأوضح مدير عام الإدارة لخدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي، أنه نظراً لأهمية رفع الضرر البيئي عن سكان الحي، فقد أُعطي إنشاء شبكات صرف صحي جنوب حي الخليج أولوية قصوى للتنفيذ.

وأفاد المهندس الفريحي، بأنه تم الانتهاء من أعمال مد نحو 5 آلاف متر طولي من الخطوط الرئيسة والشبكات، وبأقطار مختلفة تتراوح ما بين 200 ملم و300 ملم، بهدف رفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة؛ وذلك من خلال حزمة مشاريع البنية التحتية المنفذة والجاري تنفيذها، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية بمنطقة القصيم، وتقديم أفضل الخدمات البيئية لجميع المستفيدين، وفق رؤية المملكة 2030.

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