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الأردن يُدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة في عسير بطائرة مفخخة

جددت التأكيد على موقفها الثابت من إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة

أدانت الحكومة الأردنية، استمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها سقوط طائرة مسيرة ومفخخة على مدرسة في منطقة عسير دون حدوث إصابات.

وجددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، التأكيد على موقف الأردن الدائم والثابت، إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستمرار استهداف المناطق المدنية، والتأكيد أيضًا على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمن المملكة.

وشددت على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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الأردن يُدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة في عسير بطائرة مفخخة
سبق

أدانت الحكومة الأردنية، استمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها سقوط طائرة مسيرة ومفخخة على مدرسة في منطقة عسير دون حدوث إصابات.

وجددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، التأكيد على موقف الأردن الدائم والثابت، إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستمرار استهداف المناطق المدنية، والتأكيد أيضًا على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمن المملكة.

وشددت على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
11:07 AM

الأردن يُدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة في عسير بطائرة مفخخة

جددت التأكيد على موقفها الثابت من إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أدانت الحكومة الأردنية، استمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها سقوط طائرة مسيرة ومفخخة على مدرسة في منطقة عسير دون حدوث إصابات.

وجددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، التأكيد على موقف الأردن الدائم والثابت، إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستمرار استهداف المناطق المدنية، والتأكيد أيضًا على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمن المملكة.

وشددت على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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