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فلسطين.. 220 شهيداً و6039 جريحاً حصيلة عدوان "إسرائيل" في 10 أيام

وفق التقرير الطبي التراكمي لوزارة الصحة

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية خلال العشرة أيام الماضية إلى 220 شهيداً و6039 جريحاً.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الوطني التراكمي إلى أن 21 شهيداً بينهم طفل و3728 جريحاً في محافظات الضفة الغربية، فيما استشهد 198 بينهم 58 طفلاً و35 سيدة و1300 جريح في قطاع غزة، بينما استشهد شهيد واحد و 1011 إصابة، نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 متوسطة و 223 طفيفة في القدس المحتلة.

وأوضح التقرير أن عدد الأطفال من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية في مراكز العلاج بمحافظات الضفة الغربية 220 طفلاً، فيما بلغ ‎عدد السيدات من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية بمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية 22 سيدة.

العدوان الإسرائيلي فلسطين

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فلسطين.. 220 شهيداً و6039 جريحاً حصيلة عدوان "إسرائيل" في 10 أيام
سبق

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية خلال العشرة أيام الماضية إلى 220 شهيداً و6039 جريحاً.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الوطني التراكمي إلى أن 21 شهيداً بينهم طفل و3728 جريحاً في محافظات الضفة الغربية، فيما استشهد 198 بينهم 58 طفلاً و35 سيدة و1300 جريح في قطاع غزة، بينما استشهد شهيد واحد و 1011 إصابة، نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 متوسطة و 223 طفيفة في القدس المحتلة.

وأوضح التقرير أن عدد الأطفال من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية في مراكز العلاج بمحافظات الضفة الغربية 220 طفلاً، فيما بلغ ‎عدد السيدات من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية بمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية 22 سيدة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
07:19 PM

فلسطين.. 220 شهيداً و6039 جريحاً حصيلة عدوان "إسرائيل" في 10 أيام

وفق التقرير الطبي التراكمي لوزارة الصحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية خلال العشرة أيام الماضية إلى 220 شهيداً و6039 جريحاً.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الوطني التراكمي إلى أن 21 شهيداً بينهم طفل و3728 جريحاً في محافظات الضفة الغربية، فيما استشهد 198 بينهم 58 طفلاً و35 سيدة و1300 جريح في قطاع غزة، بينما استشهد شهيد واحد و 1011 إصابة، نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 متوسطة و 223 طفيفة في القدس المحتلة.

وأوضح التقرير أن عدد الأطفال من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية في مراكز العلاج بمحافظات الضفة الغربية 220 طفلاً، فيما بلغ ‎عدد السيدات من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية بمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية 22 سيدة.

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