‫ متحدث الصحة: المناعة تبدأ من أخذ الجرعة الثالثة بأيام وتبلغ ذروتها بعد أسبوعين

الحالات الحرجة في هذه الأيام تشهد هدوءًا كما كان متوقعًا لها

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي إن العالم يشهد هذه الأيام أعلى نسبة لتسجيل الحالات على المستوى اليومي والأسبوعي، حيث يقارب العالم من تسجيل 400 مليون حالة، ولكن الملاحظ أن المنحنيات تشهد انخفاضًا ملحوظًا بعد مرورها للذروة خلال الأسبوعين الماضيين، ويقود تلك الدول التي شددت من احترازاتها الوقائية وتحصيناتها بالجرعات واللقاحات اللازمة.

وأضاف: هذا الانخفاض نشهد مثيلاً له في المملكة العربية السعودية ولله الحمد بعودة الحالات للنزول بعد مروره بانخفاض إلى تسارع ثم تذبذب، والآن يتضح اتجاهه إلى الأسفل وهو معدل إيجابي، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن معدل الفحوصات اليومية والتي وصلت في بعض الأيام إلى مئات الآلاف مسجلة 7 أضعاف عما كانت عليه قبل شهر أو شهرين من الآن، ولايزال الإقبال عاليًا وهو أمر مبشر.

وأشار إلى أن الحالات الحرجة تشهد في هذه الأيام هدوءًا كما كان متوقعًا لها قبل أسبوع، وهو مؤشر إلى نزولها أسوة بتسجيل الحالات.

وذكر الدكتور العبدالعالي أن المناعة بعد الجرعة التنشيطية تبدأ بعد أخذها بأيام وتبلغ ذروتها بعد أسبوعين تقريبًا.

وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 58 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23،7 مليون شخص، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

من جانبه أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب بأن المتابعة مستمرة للحفاظ على الصحة العامة، منوهًا إلى أن اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة لمن أمضى (3) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأضاف أنه لزاماً على جميع القادمين إلى المملكة، بتقديم نتيجة سلبية لفحص ( PCR) معتمد، أو لفحص معتمد لفيروس كورونا (كوفيد19) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من هم أقل من (8) أعوام، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأبان إلى أنه يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضي المدد التالية دون الحاجة لإعادة الفحص: وهي: (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية، لمن أكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و(10) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية، لمن لم يُكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، ويتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م.

وشدد العقيد الشلهوب على بدء سريان تطبيق شرط تلقي الجرعة التنشيطية لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لمن أمضى (8) أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية للفئات العمرية (18) عامًا فأكثر.

وأكد أن الجرعة التنشيطية شرط لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، وأي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وكذلك لركوب الطائرات ووسائل النقل العام، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأبان أن إجمالي المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال الأسبوع هي ضبط (24319) مخالفة في جميع مناطق المملكة، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية بالاتصال: (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، و(999) جميع مناطق المملكة.