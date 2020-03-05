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شاهد شاحنة تَعلَق بكوبري بالطائف والمرور يباشر.. والخلفية "أكل عليه الزمان"!

دخل السائق في حيز أقل من ارتفاعها رغم منع الدوران أسفله.. "محملة بمعدّة كبيرة"

يباشر مرور الطائف، تعلّق شاحنة تحت كوبري الصيانة على طريق المطار بمحافظة الطائف؛ بسبب حمولة مرتفعة عليها؛ مما تَسَبّب في عرقلة حركة السير داخل الكوبري، ويسعى أفراد المرور لتنظيم الحركة وإخراج الشاحنة العالقة.

وتسببت شاحنة محملة بمعدة كبيرة، في إرباك الحركة المرورية تحت كوبري الصيانة؛ حيث قام السائق بالدخول في حيز أقل من ارتفاع الشاحنة والمعدة؛ مما أدى لتعلقها، بالرغم من منع دوران الشاحنات من تحت الكوبري.

وكانت "سبق" قد نشرت معاناة مرتادي الكوبري، وقال حينها شاهد عيان: إنه لا يكاد يمرّ وقت حتى يقع حادث مروري أو تتعطل مركبة؛ مشيرًا إلى أن "الكوبري" شهد الكثير من الحوادث، وتصادمًا جماعيًّا من قبلُ؛ مستغربًا غياب دور الجهات المعنية في إيجاد حلول.

وتابع: "الكوبري أكل الزمان عليه وشرب؛ فمنذ 40 عامًا وهو على حاله بالرغم من حيويته وربطه الطائف بشمالها، ووجود الجامعة والمطار وطريق الرياض والكليات الأخرى، والانفجار السكاني في شمال الطائف الذي أصبح مدينة واحدة نظرًا للكثافة السكانية والتطور؛ إلا أن (كوبري الصيانة) على حاله منذ عُرفت الدنيا وهو لم يتغير؛ لذا يحتاج لتوسعة أو يزال أفضل، ويكون الطريق بأربعة مسارات".

مرور الطائف شاحنة تحت كوبري الصيانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد شاحنة تَعلَق بكوبري بالطائف والمرور يباشر.. والخلفية "أكل عليه الزمان"!
سبق

يباشر مرور الطائف، تعلّق شاحنة تحت كوبري الصيانة على طريق المطار بمحافظة الطائف؛ بسبب حمولة مرتفعة عليها؛ مما تَسَبّب في عرقلة حركة السير داخل الكوبري، ويسعى أفراد المرور لتنظيم الحركة وإخراج الشاحنة العالقة.

وتسببت شاحنة محملة بمعدة كبيرة، في إرباك الحركة المرورية تحت كوبري الصيانة؛ حيث قام السائق بالدخول في حيز أقل من ارتفاع الشاحنة والمعدة؛ مما أدى لتعلقها، بالرغم من منع دوران الشاحنات من تحت الكوبري.

وكانت "سبق" قد نشرت معاناة مرتادي الكوبري، وقال حينها شاهد عيان: إنه لا يكاد يمرّ وقت حتى يقع حادث مروري أو تتعطل مركبة؛ مشيرًا إلى أن "الكوبري" شهد الكثير من الحوادث، وتصادمًا جماعيًّا من قبلُ؛ مستغربًا غياب دور الجهات المعنية في إيجاد حلول.

وتابع: "الكوبري أكل الزمان عليه وشرب؛ فمنذ 40 عامًا وهو على حاله بالرغم من حيويته وربطه الطائف بشمالها، ووجود الجامعة والمطار وطريق الرياض والكليات الأخرى، والانفجار السكاني في شمال الطائف الذي أصبح مدينة واحدة نظرًا للكثافة السكانية والتطور؛ إلا أن (كوبري الصيانة) على حاله منذ عُرفت الدنيا وهو لم يتغير؛ لذا يحتاج لتوسعة أو يزال أفضل، ويكون الطريق بأربعة مسارات".

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:50 PM

شاهد شاحنة تَعلَق بكوبري بالطائف والمرور يباشر.. والخلفية "أكل عليه الزمان"!

دخل السائق في حيز أقل من ارتفاعها رغم منع الدوران أسفله.. "محملة بمعدّة كبيرة"

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سعود الدعجاني - الطائف
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يباشر مرور الطائف، تعلّق شاحنة تحت كوبري الصيانة على طريق المطار بمحافظة الطائف؛ بسبب حمولة مرتفعة عليها؛ مما تَسَبّب في عرقلة حركة السير داخل الكوبري، ويسعى أفراد المرور لتنظيم الحركة وإخراج الشاحنة العالقة.

وتسببت شاحنة محملة بمعدة كبيرة، في إرباك الحركة المرورية تحت كوبري الصيانة؛ حيث قام السائق بالدخول في حيز أقل من ارتفاع الشاحنة والمعدة؛ مما أدى لتعلقها، بالرغم من منع دوران الشاحنات من تحت الكوبري.

وكانت "سبق" قد نشرت معاناة مرتادي الكوبري، وقال حينها شاهد عيان: إنه لا يكاد يمرّ وقت حتى يقع حادث مروري أو تتعطل مركبة؛ مشيرًا إلى أن "الكوبري" شهد الكثير من الحوادث، وتصادمًا جماعيًّا من قبلُ؛ مستغربًا غياب دور الجهات المعنية في إيجاد حلول.

وتابع: "الكوبري أكل الزمان عليه وشرب؛ فمنذ 40 عامًا وهو على حاله بالرغم من حيويته وربطه الطائف بشمالها، ووجود الجامعة والمطار وطريق الرياض والكليات الأخرى، والانفجار السكاني في شمال الطائف الذي أصبح مدينة واحدة نظرًا للكثافة السكانية والتطور؛ إلا أن (كوبري الصيانة) على حاله منذ عُرفت الدنيا وهو لم يتغير؛ لذا يحتاج لتوسعة أو يزال أفضل، ويكون الطريق بأربعة مسارات".

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