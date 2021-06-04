ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت"

ليصل إلى 71.44 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.13 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.18% ليصل إلى 71.44 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.23% إلى 68.97 دولارًا للبرميل.