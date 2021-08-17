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الشباب يتلقّى ضربة قوية قبل مباراة الاتفاق والفتح

تلقى البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، ضربة قوية بخصوص مواطنه باولو لوكاس دي باولا الشهير بـ"باولينيو"، بعدما تعرض الأخير لإصابة عضلية قوية ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وأوضح النادي، اليوم، في بيان مقتضب بثّه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة المحترف البرازيلي في الفريق الأول لكرة القدم دي باولا "باولينهـو" بإجهاد في العضلة".

وتابع البيان: "سيحتاج اللاعب على إثرها لراحة لمدة أسبوعين".

وسوف يغيب باولينهو عن مباراة الاتفاق في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والجولة الثالثة ضد الفتح يومي 21 و26 من شهر أغسطس الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يتلقّى ضربة قوية قبل مباراة الاتفاق والفتح
سبق

تلقى البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، ضربة قوية بخصوص مواطنه باولو لوكاس دي باولا الشهير بـ"باولينيو"، بعدما تعرض الأخير لإصابة عضلية قوية ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وأوضح النادي، اليوم، في بيان مقتضب بثّه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة المحترف البرازيلي في الفريق الأول لكرة القدم دي باولا "باولينهـو" بإجهاد في العضلة".

وتابع البيان: "سيحتاج اللاعب على إثرها لراحة لمدة أسبوعين".

وسوف يغيب باولينهو عن مباراة الاتفاق في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والجولة الثالثة ضد الفتح يومي 21 و26 من شهر أغسطس الجاري.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
07:11 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:13 PM

الشباب يتلقّى ضربة قوية قبل مباراة الاتفاق والفتح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، ضربة قوية بخصوص مواطنه باولو لوكاس دي باولا الشهير بـ"باولينيو"، بعدما تعرض الأخير لإصابة عضلية قوية ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وأوضح النادي، اليوم، في بيان مقتضب بثّه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة المحترف البرازيلي في الفريق الأول لكرة القدم دي باولا "باولينهـو" بإجهاد في العضلة".

وتابع البيان: "سيحتاج اللاعب على إثرها لراحة لمدة أسبوعين".

وسوف يغيب باولينهو عن مباراة الاتفاق في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والجولة الثالثة ضد الفتح يومي 21 و26 من شهر أغسطس الجاري.

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