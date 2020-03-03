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بابا الفاتيكان خضع لفحص كورونا وهذه هي النتيجة

بعدما ألغى معظم اللقاءات الجماهيرية الأسبوع الماضي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرانسيس؛ بابا الفاتيكان، خضع للفحص بشأن حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "ايل ميساجيرو" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، وفق "روسيا اليوم"، بأن البابا فرانسيس؛ خضع لفحص كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، وأظهرت خلوه من الفيروس الجديد.

وكان البابا (83 عاماً) قد ألغى معظم اللقاءات الجماهيرية، الأسبوع الماضي. وخضع لجراحة لاستئصال جزءٍ من إحدى رئتيه قبل عشرات السنين بسبب مرض أصابه بحسب "رويترز".

يذكر أن ماتيو بروني؛ المتحدث باسم بابا الفاتيكان فرانسيس؛ نفى إصابته بفيروس كورونا، وقال بروني؛ في تصريح لوكالة أنباء "رويترز"، أمس الأول الأحد، إن البابا مريض بالفعل، لكنه مريض بـ "البرد".

البابا فرانسيس فيروس كورونا الجديد

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بابا الفاتيكان خضع لفحص كورونا وهذه هي النتيجة
سبق

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرانسيس؛ بابا الفاتيكان، خضع للفحص بشأن حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "ايل ميساجيرو" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، وفق "روسيا اليوم"، بأن البابا فرانسيس؛ خضع لفحص كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، وأظهرت خلوه من الفيروس الجديد.

وكان البابا (83 عاماً) قد ألغى معظم اللقاءات الجماهيرية، الأسبوع الماضي. وخضع لجراحة لاستئصال جزءٍ من إحدى رئتيه قبل عشرات السنين بسبب مرض أصابه بحسب "رويترز".

يذكر أن ماتيو بروني؛ المتحدث باسم بابا الفاتيكان فرانسيس؛ نفى إصابته بفيروس كورونا، وقال بروني؛ في تصريح لوكالة أنباء "رويترز"، أمس الأول الأحد، إن البابا مريض بالفعل، لكنه مريض بـ "البرد".

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:52 AM

بابا الفاتيكان خضع لفحص كورونا وهذه هي النتيجة

بعدما ألغى معظم اللقاءات الجماهيرية الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرانسيس؛ بابا الفاتيكان، خضع للفحص بشأن حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "ايل ميساجيرو" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، وفق "روسيا اليوم"، بأن البابا فرانسيس؛ خضع لفحص كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، وأظهرت خلوه من الفيروس الجديد.

وكان البابا (83 عاماً) قد ألغى معظم اللقاءات الجماهيرية، الأسبوع الماضي. وخضع لجراحة لاستئصال جزءٍ من إحدى رئتيه قبل عشرات السنين بسبب مرض أصابه بحسب "رويترز".

يذكر أن ماتيو بروني؛ المتحدث باسم بابا الفاتيكان فرانسيس؛ نفى إصابته بفيروس كورونا، وقال بروني؛ في تصريح لوكالة أنباء "رويترز"، أمس الأول الأحد، إن البابا مريض بالفعل، لكنه مريض بـ "البرد".

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