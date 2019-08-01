"تعليم مكة" يُكرم المشاركين والمشاركات بالحملة الصيفية لمحو الأمية

استهدفت 600 دارس ودارسة وشارك في تنفيذها 40 معلماً ومعلمة

أقامت الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمكة المكرمة حفلها الختامي بتكريم 110 من أعضاء اللجنة المنفذة (بنين - بنات) وذلك برعاية المشرف العام على الحملة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، وذلك وبحضور عدد من شيوخ القبائل والجهات الحكومية المشاركة.

وقال "الزهراني ": مشروع الحملة كان حلماً في بدايته وواجه كثيراً من التحديات التي كُنا ونحن نرسم الخطة نتوقعها ولكن بعزيمة الرجال الأفذاذ وأخواتي الكريمات ها نحن اليوم نحتفل بهذا النجاح المبهر وليس كلاماً جزافاً ولكن من خلال التقارير الميدانية للزملاء في وزارة التعليم بعد زياراتهم وبها كافة التفاصيل والمنجزات ما يجعلنا نقف لهم وقفة احترام وتقدير فلكم خالص الدعاء.

وأثنى على الجهود المبذولة من فريق الحملة سواء من المعلمين والمعلمات أو المشرفين والمشرفات فقد رأيناهم يقدمون العمل بحب وشغف سعياً للنجاح والذي نراه اليوم ونقطف ثماره.

كما قال الدكتور فهد الزهراني إن لكافة القطاعات والجهات الحكومية والأهلية جهودها ومشاركتها في الحملة التي كان لها الدور الواضح والبين وتقديمهم للخدمات المتنوعة للمستفيدين والمستفيدات من الحملة.

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي أن الحملة استهدفت هذا العام أكثر من 600 دارس ودارسة ويُشارك في تنفيذها 40 معلماً ومعلمة ورائد نشاط ورائدة، ومشرف إعلام ومشرفة، ومدير تنفيذي ومساعده وستكون مدة العمل 60 ليلة، حيث بدأت من 4 شوال وتنتهي يوم 4 ذي الحجة 1440هـ.

وقال المدير التنفيذي للحملة خالد الحارثي، إن الحملة التي تستمر لشهرين تشمل عدداً من الخدمات المقدمة للمجتمع المحيط تتضمن خدمات تعليمية وتوعوية وصحية واجتماعية، تستهدف الأهالي في المراكز التي تشملها الحملة وهي: الخرقاء، حي الرياض، الخضراء، الشعيبة، ملكان، الملحاء، وادي نعمان، عرعر، الكر، الكباكبة، الخيوط، دفاق. داعياً المستفيدين باستثمار هذه المراكز وما تقدمه من برامج نوعية مبيناً أن الخريج من هذه المراكز سيمنح شهادة معتمدة ومكافأة مالية قدرها 1000.

واستمع الحضور إلى فقرة "تجربة وأثر" والتي قدمها كل من المعلم عبدالرحمن السلمي (شيوخ القبائل من الحضور) والمعلمة سامية المولد، وقد قدما تجاربهما الميدانية خلال الحملة.

وفي الختام منح المشرف العام على الحملة شهادات الشكر ودروع التقدير للجهات الحكومية المشاركة وللمشرفين والمشرفات وللمعلمين والمعلمات وكافة الإدارات التعليمية المشاركة.