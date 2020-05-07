للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب "كورونا"

مؤشر فاو تراجع 3.4% في أبريل

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم (الخميس)، أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشدة لثالث شهر على التوالي في أبريل، إذ تضررت بفعل الأثر الاقتصادي واللوجيستي لجائحة "كورونا".

وأوضحت "فاو" التي مقرّها روما أن متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، بلغ 165.5 نقطة في أبريل بانخفاض 3.4 بالمائة عن مارس.

وأضافت أن مؤشر فاو لأسعار السكر انخفض إلى أقل مستوياته منذ 13 عاماً وهبط بنسبة 14.6 بالمائة عن مارس، إذ أدت أزمة "كورونا" إلى تضرر الطلب، كما قلص تراجع أسعار النفط الخام بشدة الحاجة لقصب السكر لإنتاج الإيثانول.

وبيّنت أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية انخفض 5.2 بالمائة بفعل تراجع أسعار زيت النخيل والصويا وبذور الشلجم، فيما تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.6 بالمائة، وسجلت أسعار الزبد ومسحوق الحليب تراجعات في خانة العشرات.

وأشارت إلى أن مؤشر فاو لأسعار الحبوب سجل انخفاضاً طفيفاً؛ إذ زادت أسعار القمح والأرز العالمية بوضوح فيما تراجعت أسعار الذرة بشدة.