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ضبط 1641 كجم مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة بالشرقية

إغلاق 3 مسالخ لحوم و7 بوفيات ومطعم وتحرير مخالفات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدداً من الجولات الرقابية على أسواق الخضار واللحوم والأسماك ومراكز التسوق ومحلات بيع المواد الغذائية بمحافظة القطيف، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية على المنشآت الغذائية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا.
وأفادت الأمانة، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط 1641 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 مسالخ لحوم، و7 بوفيات ومطعم واحد، وتحرير عدد من إشعارات المخالفات، فيما تم ضبط 2500 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 28 كيلو جرامًا من الربيان المجمد الذي يعاد بيعه في المحلات بعد إذابته، و25 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة، ومصادرة 30 كيلو جرامًا مواد غذائية فاسدة، و58 كيلوجرامًا من الخضار تظهر عليها علامات التلف والفساد.
وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الاشتراطات الصحية فيما يقدم للمستهلك من لحوم وأسماك ومواد غذائية مختلفة، داعية المواطنين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز 940.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 1641 كجم مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة بالشرقية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدداً من الجولات الرقابية على أسواق الخضار واللحوم والأسماك ومراكز التسوق ومحلات بيع المواد الغذائية بمحافظة القطيف، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية على المنشآت الغذائية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا.
وأفادت الأمانة، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط 1641 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 مسالخ لحوم، و7 بوفيات ومطعم واحد، وتحرير عدد من إشعارات المخالفات، فيما تم ضبط 2500 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 28 كيلو جرامًا من الربيان المجمد الذي يعاد بيعه في المحلات بعد إذابته، و25 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة، ومصادرة 30 كيلو جرامًا مواد غذائية فاسدة، و58 كيلوجرامًا من الخضار تظهر عليها علامات التلف والفساد.
وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الاشتراطات الصحية فيما يقدم للمستهلك من لحوم وأسماك ومواد غذائية مختلفة، داعية المواطنين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز 940.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:34 PM

ضبط 1641 كجم مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة بالشرقية

إغلاق 3 مسالخ لحوم و7 بوفيات ومطعم وتحرير مخالفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القطيف
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدداً من الجولات الرقابية على أسواق الخضار واللحوم والأسماك ومراكز التسوق ومحلات بيع المواد الغذائية بمحافظة القطيف، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية على المنشآت الغذائية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا.
وأفادت الأمانة، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط 1641 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 مسالخ لحوم، و7 بوفيات ومطعم واحد، وتحرير عدد من إشعارات المخالفات، فيما تم ضبط 2500 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 28 كيلو جرامًا من الربيان المجمد الذي يعاد بيعه في المحلات بعد إذابته، و25 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة، ومصادرة 30 كيلو جرامًا مواد غذائية فاسدة، و58 كيلوجرامًا من الخضار تظهر عليها علامات التلف والفساد.
وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الاشتراطات الصحية فيما يقدم للمستهلك من لحوم وأسماك ومواد غذائية مختلفة، داعية المواطنين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز 940.

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