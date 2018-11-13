النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

آل الشيخ: تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد لوقت غامض.. غير مقبول

اعتبر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الاتحاد والأهلي غير مقبول.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "غير مقبول في وجهة نظري تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد لوقت غامض! وإذا كان التأجيل مبرراً فيجب تحديد وقت قبل فترة التسجيل".

وكانت لجنة المسابقات أعلنت إعادة جدولة 12 مباراة ولم تتضمن مباراة الاتحاد والأهلي التي كان من المقرر أن تقام يوم 25 نوفمبر إلى إشعار آخر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
آل الشيخ: تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد لوقت غامض.. غير مقبول
سبق

اعتبر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الاتحاد والأهلي غير مقبول.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "غير مقبول في وجهة نظري تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد لوقت غامض! وإذا كان التأجيل مبرراً فيجب تحديد وقت قبل فترة التسجيل".

وكانت لجنة المسابقات أعلنت إعادة جدولة 12 مباراة ولم تتضمن مباراة الاتحاد والأهلي التي كان من المقرر أن تقام يوم 25 نوفمبر إلى إشعار آخر.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
11:30 PM

آل الشيخ: تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد لوقت غامض.. غير مقبول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
6,224

اعتبر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الاتحاد والأهلي غير مقبول.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "غير مقبول في وجهة نظري تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد لوقت غامض! وإذا كان التأجيل مبرراً فيجب تحديد وقت قبل فترة التسجيل".

وكانت لجنة المسابقات أعلنت إعادة جدولة 12 مباراة ولم تتضمن مباراة الاتحاد والأهلي التي كان من المقرر أن تقام يوم 25 نوفمبر إلى إشعار آخر.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,504
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,787
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,313
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,372

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة