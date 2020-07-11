"المشنوي" مديرًا لمكتب "واس" بالشرقية

صدرت موافقة رئيس وكالة الأنباء السعودية على تكليف الزميل علي بن حسن المشنوي مديرًا لمكتب "واس" بالمنطقة الشرقية.

ويمتلك الزميل "المشنوي" خبرة في مجال العمل الصحفي والإعلامي؛ إذ عمل مديرًا لمكتب جريدة اليوم بمنطقة عسير، ورئيسًا للقسم الاقتصادي بجريدة الوطن، ومديرًا لمكتب وكالة الأنباء بمنطقة عسير؛ ومارس خلالها العمل الصحفي الميداني؛ وله العديد من التقارير والتحقيقات الصحفية المهنية، كما شارك ضمن العديد من اللجان الإعلامية بمناطق الباحة، وعسير، والشرقية.

"سبق" تتقدم للزميل علي المشنوي بخالص التهاني بهذه الثقة لخدمة الوطن سائلين الله –عز وجل- له التوفيق والسداد.