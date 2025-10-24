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"السفياني": محافظة أضم واعدة.. ونتطلع لاستكمال متطلباتها التنموية

رفع شكره لـ"الفيصل" والتقى مشايخ المحافظة

رفع محافظ أضم عمر بن عامر السفياني، شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان، على الثقة الغالية بتعيينه محافظًا لأضم.

وقال "السفياني" أثناء لقائه رؤساء الإدارات الحكومية والأهلية والمشايخ والأعيان بالمحافظة، إنه ينطلق في مهامه من مقولة الفيصل الشهيرة (بناء الإنسان وتنمية المكان)، وهي كلمات تختصر مهام إمارات المناطق وما ينبغي عليها عمله كجهة تشرف على أداء الإدارات الحكومية وتنظم إيقاعها التنموي بالتعاون مع المجالس البلدية والمحلية ولجان التنمية الاجتماعية لأنها تمثل منظومة عقد فريد.

وباشر "السفياني" مهامه محافظًا لأضم مطلع الشهر الحالي، وعقد عدة لقاءات استمع فيها للرؤى والأفكار التي قدمها الأهالي وما يتطلعون إليه في تنمية المحافظة، وقدم شكره لبلدية المحافظة في الجهود المبذولة في طرح عددٍ من المواقع الاستثمارية.

وأكد "السفياني" أنه سيعمل مع مختلف القطاعات في المحافظة في كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين واستفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة - رعاها الله-، والتي تحرص على أن ينعم بها جميع المواطنين حاضرة وبادية.

وعبّر عن إعجابه بشباب المحافظة وما قدم له من أفكار تطوعية يعكف على تطويرها من خلال توجيههم لعمل لجان التنمية الاجتماعية في المحافظة ومراكزها، على أن تقدم مستقبلاً كمشروعات متكاملة من خلال المجالس المحلية والبلدية، بإذن الله تعالى.

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"السفياني": محافظة أضم واعدة.. ونتطلع لاستكمال متطلباتها التنموية
سبق

رفع محافظ أضم عمر بن عامر السفياني، شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان، على الثقة الغالية بتعيينه محافظًا لأضم.

وقال "السفياني" أثناء لقائه رؤساء الإدارات الحكومية والأهلية والمشايخ والأعيان بالمحافظة، إنه ينطلق في مهامه من مقولة الفيصل الشهيرة (بناء الإنسان وتنمية المكان)، وهي كلمات تختصر مهام إمارات المناطق وما ينبغي عليها عمله كجهة تشرف على أداء الإدارات الحكومية وتنظم إيقاعها التنموي بالتعاون مع المجالس البلدية والمحلية ولجان التنمية الاجتماعية لأنها تمثل منظومة عقد فريد.

وباشر "السفياني" مهامه محافظًا لأضم مطلع الشهر الحالي، وعقد عدة لقاءات استمع فيها للرؤى والأفكار التي قدمها الأهالي وما يتطلعون إليه في تنمية المحافظة، وقدم شكره لبلدية المحافظة في الجهود المبذولة في طرح عددٍ من المواقع الاستثمارية.

وأكد "السفياني" أنه سيعمل مع مختلف القطاعات في المحافظة في كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين واستفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة - رعاها الله-، والتي تحرص على أن ينعم بها جميع المواطنين حاضرة وبادية.

وعبّر عن إعجابه بشباب المحافظة وما قدم له من أفكار تطوعية يعكف على تطويرها من خلال توجيههم لعمل لجان التنمية الاجتماعية في المحافظة ومراكزها، على أن تقدم مستقبلاً كمشروعات متكاملة من خلال المجالس المحلية والبلدية، بإذن الله تعالى.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
10:01 PM

"السفياني": محافظة أضم واعدة.. ونتطلع لاستكمال متطلباتها التنموية

رفع شكره لـ"الفيصل" والتقى مشايخ المحافظة

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عوض الفهمي - أضم
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رفع محافظ أضم عمر بن عامر السفياني، شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان، على الثقة الغالية بتعيينه محافظًا لأضم.

وقال "السفياني" أثناء لقائه رؤساء الإدارات الحكومية والأهلية والمشايخ والأعيان بالمحافظة، إنه ينطلق في مهامه من مقولة الفيصل الشهيرة (بناء الإنسان وتنمية المكان)، وهي كلمات تختصر مهام إمارات المناطق وما ينبغي عليها عمله كجهة تشرف على أداء الإدارات الحكومية وتنظم إيقاعها التنموي بالتعاون مع المجالس البلدية والمحلية ولجان التنمية الاجتماعية لأنها تمثل منظومة عقد فريد.

وباشر "السفياني" مهامه محافظًا لأضم مطلع الشهر الحالي، وعقد عدة لقاءات استمع فيها للرؤى والأفكار التي قدمها الأهالي وما يتطلعون إليه في تنمية المحافظة، وقدم شكره لبلدية المحافظة في الجهود المبذولة في طرح عددٍ من المواقع الاستثمارية.

وأكد "السفياني" أنه سيعمل مع مختلف القطاعات في المحافظة في كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين واستفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة - رعاها الله-، والتي تحرص على أن ينعم بها جميع المواطنين حاضرة وبادية.

وعبّر عن إعجابه بشباب المحافظة وما قدم له من أفكار تطوعية يعكف على تطويرها من خلال توجيههم لعمل لجان التنمية الاجتماعية في المحافظة ومراكزها، على أن تقدم مستقبلاً كمشروعات متكاملة من خلال المجالس المحلية والبلدية، بإذن الله تعالى.

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