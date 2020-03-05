النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تشهّر بمركز يبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب منشأة تختص بزيوت وإطارات السيارات؛ وذلك بعد صدور حُكم يقضي بإدانة صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في حي العوالي بمكة المكرمة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، مع إغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بمختلف مناطق المملكة، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تشهّر بمركز يبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب منشأة تختص بزيوت وإطارات السيارات؛ وذلك بعد صدور حُكم يقضي بإدانة صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في حي العوالي بمكة المكرمة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، مع إغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بمختلف مناطق المملكة، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:40 AM

"التجارة" تشهّر بمركز يبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
11,337

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب منشأة تختص بزيوت وإطارات السيارات؛ وذلك بعد صدور حُكم يقضي بإدانة صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في حي العوالي بمكة المكرمة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، مع إغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بمختلف مناطق المملكة، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,000
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,871
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,978
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,150

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة