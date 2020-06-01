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"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142

جازان تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا.. والحالات النشطة تنخفض إلى 142

في 4 محافظات.. والتعافي يصل 878

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس.

وكشفت الوزارة أن الإصابات المؤكدة بالفيروس في المنطقة جاءت في أربع محافظات، وهي: جازان 2، وبيش 4، والعيدابي 1، والحُرث 1، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 878 حالة، والحالات النشطة وصلت 142 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا.. والحالات النشطة تنخفض إلى 142
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس.

وكشفت الوزارة أن الإصابات المؤكدة بالفيروس في المنطقة جاءت في أربع محافظات، وهي: جازان 2، وبيش 4، والعيدابي 1، والحُرث 1، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 878 حالة، والحالات النشطة وصلت 142 حالة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:03 PM

جازان تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا.. والحالات النشطة تنخفض إلى 142

في 4 محافظات.. والتعافي يصل 878

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محمد المواسي - جازان
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس.

وكشفت الوزارة أن الإصابات المؤكدة بالفيروس في المنطقة جاءت في أربع محافظات، وهي: جازان 2، وبيش 4، والعيدابي 1، والحُرث 1، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 878 حالة، والحالات النشطة وصلت 142 حالة.

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