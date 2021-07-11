النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان

يُعد الأرفع ويمنح للشخصيات الاستثنائية

قدم السُلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له.

ويحظى وسام آل سعيد بأهمية خاصة لدى عُمان، ولا يحصل عليه إلا الشخصيات الاستثنائية من ملوك وزعماء الدول التي تقدرها سلطنة عُمان تقديراً خاصاً.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة "الأثير" الإلكترونية العُمانية، فإن ذلك الوسام هو أرفع وسام مدني في البلاد، ويختص ديوان البلاط السلطاني بذلك النوع من الأوسمة، ويتضمن وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من سلطان عُمان، وتُمنح الأوسمة بأمر منه، كما تحدد أشكال الأوسمة طبقًا للنماذج المعتمدة من السلطان والمودعة لدى المراسم السلطانية.

ويأتي وسام "آل سعيد" على رأس الأوسمة المدنية، حيث تشمل قائمة الأوسمة المدنية كذلك: وسام عُمان المدني، ووسام الرسوم، ووسام السلطان قابوس، ووسام نهضة عُمان، ووسام النهضة الأعظم، وغيرهم من الأوسمة المدنية.

ومن بين الشخصيات الكبيرة التي حصلت على الوسام الرفيع إلى جانب خادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، وذلك بمناسبة زيارته للسلطنة. كما تم منحه أيضاً للملكة بياتركس ويلهلمينا، ملكة مملكة هولندا؛ بمناسبة زيارتها عُمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان
سبق

قدم السُلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له.

ويحظى وسام آل سعيد بأهمية خاصة لدى عُمان، ولا يحصل عليه إلا الشخصيات الاستثنائية من ملوك وزعماء الدول التي تقدرها سلطنة عُمان تقديراً خاصاً.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة "الأثير" الإلكترونية العُمانية، فإن ذلك الوسام هو أرفع وسام مدني في البلاد، ويختص ديوان البلاط السلطاني بذلك النوع من الأوسمة، ويتضمن وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من سلطان عُمان، وتُمنح الأوسمة بأمر منه، كما تحدد أشكال الأوسمة طبقًا للنماذج المعتمدة من السلطان والمودعة لدى المراسم السلطانية.

ويأتي وسام "آل سعيد" على رأس الأوسمة المدنية، حيث تشمل قائمة الأوسمة المدنية كذلك: وسام عُمان المدني، ووسام الرسوم، ووسام السلطان قابوس، ووسام نهضة عُمان، ووسام النهضة الأعظم، وغيرهم من الأوسمة المدنية.

ومن بين الشخصيات الكبيرة التي حصلت على الوسام الرفيع إلى جانب خادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، وذلك بمناسبة زيارته للسلطنة. كما تم منحه أيضاً للملكة بياتركس ويلهلمينا، ملكة مملكة هولندا؛ بمناسبة زيارتها عُمان.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
06:54 PM

تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان

يُعد الأرفع ويمنح للشخصيات الاستثنائية

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
9,469

قدم السُلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له.

ويحظى وسام آل سعيد بأهمية خاصة لدى عُمان، ولا يحصل عليه إلا الشخصيات الاستثنائية من ملوك وزعماء الدول التي تقدرها سلطنة عُمان تقديراً خاصاً.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة "الأثير" الإلكترونية العُمانية، فإن ذلك الوسام هو أرفع وسام مدني في البلاد، ويختص ديوان البلاط السلطاني بذلك النوع من الأوسمة، ويتضمن وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من سلطان عُمان، وتُمنح الأوسمة بأمر منه، كما تحدد أشكال الأوسمة طبقًا للنماذج المعتمدة من السلطان والمودعة لدى المراسم السلطانية.

ويأتي وسام "آل سعيد" على رأس الأوسمة المدنية، حيث تشمل قائمة الأوسمة المدنية كذلك: وسام عُمان المدني، ووسام الرسوم، ووسام السلطان قابوس، ووسام نهضة عُمان، ووسام النهضة الأعظم، وغيرهم من الأوسمة المدنية.

ومن بين الشخصيات الكبيرة التي حصلت على الوسام الرفيع إلى جانب خادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، وذلك بمناسبة زيارته للسلطنة. كما تم منحه أيضاً للملكة بياتركس ويلهلمينا، ملكة مملكة هولندا؛ بمناسبة زيارتها عُمان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,029
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,379
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,770

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة