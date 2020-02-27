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"الصحة العالمية" تحذّر: تفشّي "كورونا" بلغ مرحلة حاسمة ويجب مضاعفة الجهود لاحتوائه

"جيبريسوس" أشار إلى احتمال تطوره إلى وباء

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، من أن تفشّي فيروس كورونا الجديد وصل إلى مرحلة حاسمة، وحثّ الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وذكر"جيبريسوس" في إفادة صحفية، أن هناك احتمالًا لتفشي الفيروس بصورة وبائية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن، وفقًا لـ"رويترز".

في سياق متصل: أفاد مسؤولون في المنظمة بأنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريبًا بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو (تموز) كما هو مقرر.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية" تحذّر: تفشّي "كورونا" بلغ مرحلة حاسمة ويجب مضاعفة الجهود لاحتوائه
سبق

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، من أن تفشّي فيروس كورونا الجديد وصل إلى مرحلة حاسمة، وحثّ الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وذكر"جيبريسوس" في إفادة صحفية، أن هناك احتمالًا لتفشي الفيروس بصورة وبائية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن، وفقًا لـ"رويترز".

في سياق متصل: أفاد مسؤولون في المنظمة بأنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريبًا بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو (تموز) كما هو مقرر.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:41 PM

"الصحة العالمية" تحذّر: تفشّي "كورونا" بلغ مرحلة حاسمة ويجب مضاعفة الجهود لاحتوائه

"جيبريسوس" أشار إلى احتمال تطوره إلى وباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، من أن تفشّي فيروس كورونا الجديد وصل إلى مرحلة حاسمة، وحثّ الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وذكر"جيبريسوس" في إفادة صحفية، أن هناك احتمالًا لتفشي الفيروس بصورة وبائية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن، وفقًا لـ"رويترز".

في سياق متصل: أفاد مسؤولون في المنظمة بأنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريبًا بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو (تموز) كما هو مقرر.

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