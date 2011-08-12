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"الصحة" تقدم 90 خدمة هاتفية للحجاج خلال 24 ساعة عبر 937

من ضمنها عمليات ترجمة ومعالجة بلاغات مفقودين وإرشاد للمنشآت الصحية

قدمت "الصحة" عبر مركز 937، والذي يعدّ من ضمن منظومتها العاملة في موسم الحج، أكثر من 90 خدمة هاتفية لضيوف الرحمن خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك، شملت خدمات ترجمة وإرشاد للمنشآت الصحية والتعامل مع بلاغات مفقودين.

وتضمنت الخدمات التي قدمها المركز، 36 خدمة ترجمة بين حجاج منومين بالمستشفيات والأطباء المشرفين على حالاتهم.

وقدم المركز 24 خدمة للحجاج المفقودين بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما عالج المركز 16 بلاغاً عن المفقودين وفقاً للآلية المتبعة ويجري حالياً معالجة بقية البلاغات.

واشتملت الخدمات التي قدّمها المركز على إرشاد الحجاج إلى أقرب المنشآت الصحية لهم، والتأكد من الخدمات المقدمة لهم وغيرها من الخدمات.

يشار إل٧٨ى أن مركز 937 يعمل على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".

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"الصحة" تقدم 90 خدمة هاتفية للحجاج خلال 24 ساعة عبر 937
سبق

قدمت "الصحة" عبر مركز 937، والذي يعدّ من ضمن منظومتها العاملة في موسم الحج، أكثر من 90 خدمة هاتفية لضيوف الرحمن خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك، شملت خدمات ترجمة وإرشاد للمنشآت الصحية والتعامل مع بلاغات مفقودين.

وتضمنت الخدمات التي قدمها المركز، 36 خدمة ترجمة بين حجاج منومين بالمستشفيات والأطباء المشرفين على حالاتهم.

وقدم المركز 24 خدمة للحجاج المفقودين بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما عالج المركز 16 بلاغاً عن المفقودين وفقاً للآلية المتبعة ويجري حالياً معالجة بقية البلاغات.

واشتملت الخدمات التي قدّمها المركز على إرشاد الحجاج إلى أقرب المنشآت الصحية لهم، والتأكد من الخدمات المقدمة لهم وغيرها من الخدمات.

يشار إل٧٨ى أن مركز 937 يعمل على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
03:15 PM

"الصحة" تقدم 90 خدمة هاتفية للحجاج خلال 24 ساعة عبر 937

من ضمنها عمليات ترجمة ومعالجة بلاغات مفقودين وإرشاد للمنشآت الصحية

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عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
0
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قدمت "الصحة" عبر مركز 937، والذي يعدّ من ضمن منظومتها العاملة في موسم الحج، أكثر من 90 خدمة هاتفية لضيوف الرحمن خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك، شملت خدمات ترجمة وإرشاد للمنشآت الصحية والتعامل مع بلاغات مفقودين.

وتضمنت الخدمات التي قدمها المركز، 36 خدمة ترجمة بين حجاج منومين بالمستشفيات والأطباء المشرفين على حالاتهم.

وقدم المركز 24 خدمة للحجاج المفقودين بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما عالج المركز 16 بلاغاً عن المفقودين وفقاً للآلية المتبعة ويجري حالياً معالجة بقية البلاغات.

واشتملت الخدمات التي قدّمها المركز على إرشاد الحجاج إلى أقرب المنشآت الصحية لهم، والتأكد من الخدمات المقدمة لهم وغيرها من الخدمات.

يشار إل٧٨ى أن مركز 937 يعمل على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".

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