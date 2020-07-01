النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط

ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بالمباريات الرياضية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وبالتنسيق بين الجهات المعنية ووزارة الرياضة، فإن العودة تتطلب تعديل بعض السلوكيات خلال المباريات الرياضية، التي أقرتها وزارة الداخلية اليوم، ومنها:

- توفير مطهرات الأيدي الموافِقة للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- يجب اهتمام العاملين والممارسين الرياضيين بالنظافة الشخصية.

- التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس، كمقابض الأبواب، وأبواب المرمى، ومضمار الجري، وأدوات اللياقة، ومساند المقاطع.

- تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل مستمر.

- الحرص على استخدام الفوط والمناشف الجديدة لكل عملية تطهير، خاصة عند تطهير أدوات اللياقة والتمارين والأجهزة.

- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

- تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية، خاصة المكيفات، بشكل دوري.

- يجب إزالة الأدوات التي قد يتشارك في استخدامها الممارسون الرياضيون، مثل برادات شرب المياه، وأجهزة تحضير القهوة، وأجهزة بيع المواد الغذائية، وغيرها.

- يجب تطهير باصات نقل الممارسين الرياضيين بشكل يومي قبل وبعد انتقالهم إلى المنشأة الرياضية، ويفضل انتقالهم في سياراتهم الخاصة إن أمكن لمنع التزاحم.

وقت عمليات الإحماء قبل المباراة:

-يُمنع حضور الأعضاء غير المهمين في المنشأة.

- يجب تطهير أدوات التحكيم وأرضيات الملعب.

- يجب على المدربين والجهاز الإداري والطبي لبس الكمامة طوال الوقت.

كما ركَّز "البروتوكول" على الإبلاغ ومراقبة الأعراض، وأهمية التوعية والتواصل، وسرعة التنفيذ فيما يستوجب ذلك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط
سبق

ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بالمباريات الرياضية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وبالتنسيق بين الجهات المعنية ووزارة الرياضة، فإن العودة تتطلب تعديل بعض السلوكيات خلال المباريات الرياضية، التي أقرتها وزارة الداخلية اليوم، ومنها:

- توفير مطهرات الأيدي الموافِقة للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- يجب اهتمام العاملين والممارسين الرياضيين بالنظافة الشخصية.

- التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس، كمقابض الأبواب، وأبواب المرمى، ومضمار الجري، وأدوات اللياقة، ومساند المقاطع.

- تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل مستمر.

- الحرص على استخدام الفوط والمناشف الجديدة لكل عملية تطهير، خاصة عند تطهير أدوات اللياقة والتمارين والأجهزة.

- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

- تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية، خاصة المكيفات، بشكل دوري.

- يجب إزالة الأدوات التي قد يتشارك في استخدامها الممارسون الرياضيون، مثل برادات شرب المياه، وأجهزة تحضير القهوة، وأجهزة بيع المواد الغذائية، وغيرها.

- يجب تطهير باصات نقل الممارسين الرياضيين بشكل يومي قبل وبعد انتقالهم إلى المنشأة الرياضية، ويفضل انتقالهم في سياراتهم الخاصة إن أمكن لمنع التزاحم.

وقت عمليات الإحماء قبل المباراة:

-يُمنع حضور الأعضاء غير المهمين في المنشأة.

- يجب تطهير أدوات التحكيم وأرضيات الملعب.

- يجب على المدربين والجهاز الإداري والطبي لبس الكمامة طوال الوقت.

كما ركَّز "البروتوكول" على الإبلاغ ومراقبة الأعراض، وأهمية التوعية والتواصل، وسرعة التنفيذ فيما يستوجب ذلك.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
10:36 PM

"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,728

ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بالمباريات الرياضية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وبالتنسيق بين الجهات المعنية ووزارة الرياضة، فإن العودة تتطلب تعديل بعض السلوكيات خلال المباريات الرياضية، التي أقرتها وزارة الداخلية اليوم، ومنها:

- توفير مطهرات الأيدي الموافِقة للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- يجب اهتمام العاملين والممارسين الرياضيين بالنظافة الشخصية.

- التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس، كمقابض الأبواب، وأبواب المرمى، ومضمار الجري، وأدوات اللياقة، ومساند المقاطع.

- تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل مستمر.

- الحرص على استخدام الفوط والمناشف الجديدة لكل عملية تطهير، خاصة عند تطهير أدوات اللياقة والتمارين والأجهزة.

- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

- تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية، خاصة المكيفات، بشكل دوري.

- يجب إزالة الأدوات التي قد يتشارك في استخدامها الممارسون الرياضيون، مثل برادات شرب المياه، وأجهزة تحضير القهوة، وأجهزة بيع المواد الغذائية، وغيرها.

- يجب تطهير باصات نقل الممارسين الرياضيين بشكل يومي قبل وبعد انتقالهم إلى المنشأة الرياضية، ويفضل انتقالهم في سياراتهم الخاصة إن أمكن لمنع التزاحم.

وقت عمليات الإحماء قبل المباراة:

-يُمنع حضور الأعضاء غير المهمين في المنشأة.

- يجب تطهير أدوات التحكيم وأرضيات الملعب.

- يجب على المدربين والجهاز الإداري والطبي لبس الكمامة طوال الوقت.

كما ركَّز "البروتوكول" على الإبلاغ ومراقبة الأعراض، وأهمية التوعية والتواصل، وسرعة التنفيذ فيما يستوجب ذلك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,523
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,427
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,716

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة