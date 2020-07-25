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هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها

يبدو عليهم الخوف أو التردد من مشاركة المعلومات

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أنه "في حال انتابك شك أن شخصًا ما هو ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص فينبغي أن تتأكد ما إذا كان عليه علامات الحرمان من الأكل والنوم أو الرعاية الصحية، أو غيرها من الاحتياجات الأساسية".

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "من علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص ما يبدو عليهم من الخوف أو التردد من مشاركة المعلومات، إضافة إلى تقييد حريتهم".

وأضافت: "العامل الأجنبي الذي لا يحمل أي بطاقة هوية أو جواز سفر قد يكون ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر".

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هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها
سبق

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أنه "في حال انتابك شك أن شخصًا ما هو ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص فينبغي أن تتأكد ما إذا كان عليه علامات الحرمان من الأكل والنوم أو الرعاية الصحية، أو غيرها من الاحتياجات الأساسية".

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "من علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص ما يبدو عليهم من الخوف أو التردد من مشاركة المعلومات، إضافة إلى تقييد حريتهم".

وأضافت: "العامل الأجنبي الذي لا يحمل أي بطاقة هوية أو جواز سفر قد يكون ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر".

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
08:14 PM

هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها

يبدو عليهم الخوف أو التردد من مشاركة المعلومات

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
1,379

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أنه "في حال انتابك شك أن شخصًا ما هو ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص فينبغي أن تتأكد ما إذا كان عليه علامات الحرمان من الأكل والنوم أو الرعاية الصحية، أو غيرها من الاحتياجات الأساسية".

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "من علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص ما يبدو عليهم من الخوف أو التردد من مشاركة المعلومات، إضافة إلى تقييد حريتهم".

وأضافت: "العامل الأجنبي الذي لا يحمل أي بطاقة هوية أو جواز سفر قد يكون ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر".

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