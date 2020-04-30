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فايزر: نسعى لإنتاج 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام

نانيت كوسيرو: للاستخدام الطارئ وذلك اعتمادًا على نتائج التجارب

قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية، يوم الخميس: إن الشركة تأمل في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تقوم بتطويره حاليًّا بالاشتراك مع شركة (بايو.إن.تك) الألمانية بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادًا على نتائج التجارب.


ووفق "رويترز" قالت نانيت كوسيرو في مؤتمر عبر الهاتف: ”بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح، ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة“.

وأضافت: ”لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ“.

شركة فايزر الأمريكية فيروس كورونا الجديد

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فايزر: نسعى لإنتاج 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام
سبق

قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية، يوم الخميس: إن الشركة تأمل في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تقوم بتطويره حاليًّا بالاشتراك مع شركة (بايو.إن.تك) الألمانية بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادًا على نتائج التجارب.


ووفق "رويترز" قالت نانيت كوسيرو في مؤتمر عبر الهاتف: ”بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح، ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة“.

وأضافت: ”لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ“.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:48 PM

فايزر: نسعى لإنتاج 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام

نانيت كوسيرو: للاستخدام الطارئ وذلك اعتمادًا على نتائج التجارب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية، يوم الخميس: إن الشركة تأمل في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تقوم بتطويره حاليًّا بالاشتراك مع شركة (بايو.إن.تك) الألمانية بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادًا على نتائج التجارب.


ووفق "رويترز" قالت نانيت كوسيرو في مؤتمر عبر الهاتف: ”بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح، ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة“.

وأضافت: ”لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ“.

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