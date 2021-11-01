النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البلدية والإسكان" تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري

المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم تضمين أنشطة جديدة للتطوير العقاري خاضعة للتصنيف، وذلك ضمن أنشطة التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).

وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي لدعم وتنمية قطاع التطوير العقاري، وزيادة فاعليته، وتشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، بجانب ضمان تطبيق معايير فنية ومالية، تُسهم في التحقق من إمكانية وقدرة المطور العقاري في تنفيذ المشاريع للارتقاء بجودة الأداء.

وأشارت الوزارة إلى أن الأنشطة الجديدة الخاضعة للتصنيف تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، وكذلك إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، وأيضًا التطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.

وأكدت الوزارة أن إضافة هذه الأنشطة الجديدة للتطوير العقاري جاءت في ظل حرصها على تحقيق الشمول المالي، وتحسين الفرص الاستثمارية، وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة في تطوير السوق العقاري بغرض تنظيم الممارسات، وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن المساهمة في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بحياة المواطنين.

وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل الأنشطة من خلال زيارة الرابط الآتي: (https://apps.balady.gov.sa/LicenseStandard/Default)

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البلدية والإسكان" تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم تضمين أنشطة جديدة للتطوير العقاري خاضعة للتصنيف، وذلك ضمن أنشطة التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).

وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي لدعم وتنمية قطاع التطوير العقاري، وزيادة فاعليته، وتشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، بجانب ضمان تطبيق معايير فنية ومالية، تُسهم في التحقق من إمكانية وقدرة المطور العقاري في تنفيذ المشاريع للارتقاء بجودة الأداء.

وأشارت الوزارة إلى أن الأنشطة الجديدة الخاضعة للتصنيف تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، وكذلك إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، وأيضًا التطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.

وأكدت الوزارة أن إضافة هذه الأنشطة الجديدة للتطوير العقاري جاءت في ظل حرصها على تحقيق الشمول المالي، وتحسين الفرص الاستثمارية، وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة في تطوير السوق العقاري بغرض تنظيم الممارسات، وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن المساهمة في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بحياة المواطنين.

وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل الأنشطة من خلال زيارة الرابط الآتي: (https://apps.balady.gov.sa/LicenseStandard/Default)

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:25 PM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:40 AM

"البلدية والإسكان" تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري

المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,751

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم تضمين أنشطة جديدة للتطوير العقاري خاضعة للتصنيف، وذلك ضمن أنشطة التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).

وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي لدعم وتنمية قطاع التطوير العقاري، وزيادة فاعليته، وتشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، بجانب ضمان تطبيق معايير فنية ومالية، تُسهم في التحقق من إمكانية وقدرة المطور العقاري في تنفيذ المشاريع للارتقاء بجودة الأداء.

وأشارت الوزارة إلى أن الأنشطة الجديدة الخاضعة للتصنيف تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، وكذلك إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، وأيضًا التطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.

وأكدت الوزارة أن إضافة هذه الأنشطة الجديدة للتطوير العقاري جاءت في ظل حرصها على تحقيق الشمول المالي، وتحسين الفرص الاستثمارية، وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة في تطوير السوق العقاري بغرض تنظيم الممارسات، وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن المساهمة في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بحياة المواطنين.

وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل الأنشطة من خلال زيارة الرابط الآتي: (https://apps.balady.gov.sa/LicenseStandard/Default)

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة