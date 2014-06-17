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كراني عن طقس الإثنين: حار على الشرقية والعظمى تصل إلى 49 درجة

قال: رياح سطحية على الوسطى وخلايا ماطرة على المرتفعات وغائم بالجنوبية

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ استمرار تأثر المنطقة الشرقية بمحور الكتلة الحارة؛ مبيناً أن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 49 مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الشرقية تحت تأثير تحول محور الكتلة الحارة بحرارة عظمى 46 - 49 مئوية مع نشاط سطحي للرياح والذي يشمل الوسطى والساحل الغربي بصحبة تدهور للرؤية.

وأضاف: الجو غائم إلى غائم جزئياً على الجنوبية الغربية والمرتفعات الجبلية والغربية والوسطى مع بعض الخلايا الممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: جازان وعسير، ويمتد إلى مرتفعات الباحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كراني عن طقس الإثنين: حار على الشرقية والعظمى تصل إلى 49 درجة
سبق

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ استمرار تأثر المنطقة الشرقية بمحور الكتلة الحارة؛ مبيناً أن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 49 مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الشرقية تحت تأثير تحول محور الكتلة الحارة بحرارة عظمى 46 - 49 مئوية مع نشاط سطحي للرياح والذي يشمل الوسطى والساحل الغربي بصحبة تدهور للرؤية.

وأضاف: الجو غائم إلى غائم جزئياً على الجنوبية الغربية والمرتفعات الجبلية والغربية والوسطى مع بعض الخلايا الممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: جازان وعسير، ويمتد إلى مرتفعات الباحة.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
09:56 AM

كراني عن طقس الإثنين: حار على الشرقية والعظمى تصل إلى 49 درجة

قال: رياح سطحية على الوسطى وخلايا ماطرة على المرتفعات وغائم بالجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,322

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ استمرار تأثر المنطقة الشرقية بمحور الكتلة الحارة؛ مبيناً أن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 49 مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الشرقية تحت تأثير تحول محور الكتلة الحارة بحرارة عظمى 46 - 49 مئوية مع نشاط سطحي للرياح والذي يشمل الوسطى والساحل الغربي بصحبة تدهور للرؤية.

وأضاف: الجو غائم إلى غائم جزئياً على الجنوبية الغربية والمرتفعات الجبلية والغربية والوسطى مع بعض الخلايا الممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: جازان وعسير، ويمتد إلى مرتفعات الباحة.

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