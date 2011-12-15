"تويتر" يضيف ميزة جديدة تُسَهّل تصفح مقاطع الفيديو

أضاف تطبيق التدوين المصغر "تويتر" ميزةً جديدة يمكنها تسهيل تصفح مقاطع الفيديو ومعاينتها بسرعة قبل تشغيلها.

وأعلن حساب دعم تويتر عن إضافته تقنية "التسمية الواضحة" التلقائية لمقاطع الفيديو عند نشرها مباشرة؛ للتسهيل على المستخدمين معرفة ما يحتويه مقطع الفيديو قبل تشغيله.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر إصدارات تويتر على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" وإصدار الويب.

وستظهر مقاطع الفيديو على تويتر -وفقًا لهذا التحديث- بتسميات توضيحية تلقائيًّا عند بدء مشاهدة الفيديو مكتوم الصوت.

ويمكن لمستخدم "تويتر" تهيئة المقطع لبقاء التسمية التوضيحية حتى بعد زيادة مستوى الصوت على الجهاز.

ولم توضح "تويتر" إن كانت ستضيف في تلك الميزة طريقةً للإبلاغ عن التسميات التوضيحية غير الدقيقة أو المضللة لمقاطع الفيديو عبر منصاتها.