الجبيل.. تكريم فريق طبي أنهى معاناة طفل من ألم نادر بالبطن

بعملية جراحية باستخدام المنظار الجراحي الدقيق

كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي اليوم الدكتور محمد بن عمر المغنم استشاري جراحة الأطفال والفريق الطبي المشارك بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.



جاء ذلك بعد تمكن الفريق من إنهاء معاناة طفل كان يعاني من آلام حادة ومزمنة بالبطن تبعها نزيف، وبعد زيارته لعدة مستشفيات مختلفة قبل قدومه لمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الذي شخص الحالة بانغلاق الأمعاء وانسداد جزئي وقرر الدكتور قبول الحالة.



وقدم الرئيس التنفيذي الشكر والتقدير للدكتور المغنم وللفريق الطبي من استشاريين وأخصائيين وطاقم التمريض بالمستشفى نظير جهودهم وتميزهم، وأكد خلالها أننا اليوم نقدم الواجب بحضورنا ودعمنا للخدمات الصحية بالجبيل الصناعية وعبر عن فخره بانتمائه لمجتمع يقدم أفضل الخدمات لتبقى الجبيل في مقدمة المدن الصناعية.



يذكر أن الطفل البالغ من العمر عشر سنوات كان يعاني آلامًا حادة ومزمنة بالبطن ونزيفًا من المستقيم، حيث أنهيت معاناته بعملية جراحية باستخدام المنظار الجراحي الدقيق، حيث أجري للمريض عملية جراحية تم من خلالها استئصال كيس من الأمعاء وعمل مفاقرة للأمعاء إضافة إلى فك الانغلاق المتواجد بالأمعاء.



من جانبه أوضح الدكتور المغنم أن مثل هذه الحالات نادرة الحدوث جدًا، وتمثل نسبة 2% وتتضمن احتمال حدوث مضاعفات فيها أيضًا بنسبة 2%، الأمر الذي ألزمنا بالتدخل الجراحي بواسطة المنظار الدقيق وبصورة عاجلة.