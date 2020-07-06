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مسلح يطلق النار على عامل بقالة بالمجمعة.. والشرطة تطيح به

قبضت شرطة منطقة الرياض على شاب في السادسة والعشرين من عمره من أصحاب السوابق بعد إطلاقه النار على عامل محل تموينات بسبب خلاف مالي في المجمعة.

وكان مقطع فيديو قد رصد الجريمة.

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مسلح يطلق النار على عامل بقالة بالمجمعة.. والشرطة تطيح به
سبق

قبضت شرطة منطقة الرياض على شاب في السادسة والعشرين من عمره من أصحاب السوابق بعد إطلاقه النار على عامل محل تموينات بسبب خلاف مالي في المجمعة.

وكان مقطع فيديو قد رصد الجريمة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
09:44 PM

مسلح يطلق النار على عامل بقالة بالمجمعة.. والشرطة تطيح به

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
4,919

قبضت شرطة منطقة الرياض على شاب في السادسة والعشرين من عمره من أصحاب السوابق بعد إطلاقه النار على عامل محل تموينات بسبب خلاف مالي في المجمعة.

وكان مقطع فيديو قد رصد الجريمة.

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