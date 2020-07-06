مسلح يطلق النار على عامل بقالة بالمجمعة.. والشرطة تطيح به

قبضت شرطة منطقة الرياض على شاب في السادسة والعشرين من عمره من أصحاب السوابق بعد إطلاقه النار على عامل محل تموينات بسبب خلاف مالي في المجمعة.
وكان مقطع فيديو قد رصد الجريمة.
قبضت شرطة منطقة الرياض على شاب في السادسة والعشرين من عمره من أصحاب السوابق بعد إطلاقه النار على عامل محل تموينات بسبب خلاف مالي في المجمعة.
وكان مقطع فيديو قد رصد الجريمة.
قبضت شرطة منطقة الرياض على شاب في السادسة والعشرين من عمره من أصحاب السوابق بعد إطلاقه النار على عامل محل تموينات بسبب خلاف مالي في المجمعة.
وكان مقطع فيديو قد رصد الجريمة.
قبضت شرطة منطقة الرياض على شاب في السادسة والعشرين من عمره من أصحاب السوابق بعد إطلاقه النار على عامل محل تموينات بسبب خلاف مالي في المجمعة.
وكان مقطع فيديو قد رصد الجريمة.